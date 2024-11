Al Napoli piace Gudmundsson del Genoa, su di lui anche la Juventus (Relevo)

Il giornalista Matteo Moretto su X: “L’islandese piace molto al prossimo ds azzurro Manna. La Juventus ha già avuto contatti con il club rossoblu”

Il Napoli è interessato a Gudmundsson, attaccante del Genoa. Piace molto a Manna che sta pensando di fare un’offerta alla squadra.

Manna valuta di fare un’offerta al Genoa

Lo scrive Matteo Moretto, l’esperto di calciomercato di “Relevo” su X:

Il Napoli si aggiunge alla corsa per Albert Gudmundsson. L’islandese piace molto al prossimo direttore sportivo azzurro Giovanni Manna, che sta valutando di formulare un’offerta al Genoa. La Juventus ha già avuto contatti diretti con il club rossoblu nelle scorse settimane.… — Matteo Moretto (@MatteMoretto) May 7, 2024

I giornali parlavano così dell’attaccante del Genoa dopo la vittoria contro la Reggiana in Coppa Italia.

Il 26enne islandese, attaccante che può giocare sia come punta che come esterno, sta trascinando la sua squadra in questo inizio di stagione. Sei reti stagionali in dodici presenze fino ad ora, tra Serie A e Coppa Italia. Approdato al Genoa nel gennaio 2022, lo scorso anno ha concluso la stagione con 14 gol. La Gazzetta dello Sport scrive dopo il match di oggi:

“Chi, se non lui? Al sesto centro stagionale, entra e regala al Genoa nel primo tempo supplementare il pass per gli ottavi di Coppa Italia, a Roma contro la Lazio. Badelj lo innesca in profondità, con il passaggio toccato da Malinovskyi e l’islandese bravo di sinistro ad anticipare Libutti battendo Satalino: è il 2-1 finale”.

Nelle pagelle di Sportmediaset della partita:

Voto 7 – Entra nel finale dei tempi regolamentari e già impensierisce parecchio la difesa emiliana, poi alla prima occasione dei supplementari realizza col mancino e manda agli ottavi il Genoa, dimostrandosi ancora una volta fondamentale per le sorti della formazione allenata da Gilardino.

Quest’estate Gudmundsson era stato anche accostato al Napoli, come aveva riportato Gianluca Di Marzio; l’islandese sarebbe arrivato dopo l’addio di Lozano, ma come sappiamo, la società ha poi scelto di investire su un altro talento del Nord Europa, ovvero Lindstrom. Per il giocatore del Genoa, inoltre, gli ultimi mesi sono stati abbastanza travagliati anche per questioni extra-calcistiche; è stato, infatti, accusato di molestie sessuali e successivamente sospeso dalla Nazionale

