Luis Enrique tornerà al Bernabeu da allenatore del Chelsea? È possibile (Marca)

“Tutto dipende dall’incontro di oggi col presidente Todd Boehly”. Ha scavalcato Nagelsmann nelle gerarchie dei Blues. I madridisti lo detestano

Luis Enrique aveva già dichiarato in questi giorni di voler allenare in Premier League e in queste ore sta per riuscirci: è infatti a Londra da stamattina, a colloquio con il Chelsea. Secondo il quotidiano inglese The Independent, avrebbe scavalcato la concorrenza di Nagelsmann. Ma non solo, ora c’è l’ipotesi concreta che si possa già sedere in panchina per la sfida dei quarti di finale di Champions League al Bernabeu, che così diventerebbe ancora più accesa. Lo conferma il quotidiano spagnolo Marca:

“L’opzione di sedere in panchina al Santiago Bernabéu con lo stemma del Chelsea è più di una semplice ipotesi. Tutto dipende dall’incontro con Todd Boehly , presidente del club e con un’idea di calcio molto precisa”.

L’ex ct della Spagna ha un rapporto “particolare” con l’ambiente blancos, i tifosi del Real Madrid lo detestano. Luis Enrique non aveva convocato alcun calciatore del Real per gli Europei e neanche per le qualificazioni a Qatar 2022. Ai Mondiali ha portato con sé Carvajal e Asensio. Poi ci fu un’altra celebre uscita del tecnico:

«Ogni tanto guardo le figurine di quando ero giocatore, e mamma mia che male che mi sta il bianco».

L’allenatore spagnolo ha giocato cinque anni al Bernabeu, dal 1991 al 1996. Da lì andò al Barcellona – dove è diventato un simbolo – da svincolato e con tanto di visite mediche effettuate di nascosto.

Bisogna quindi prepararsi a una sfida con un contorno ancora più suggestivo. Luis Enrique potrebbe presentarsi in conferenza stampa nello stadio del Madrid e il 12 sedersi sulla panchina della squadra ospite. Lì dove la gente lo disprezza più di Gerard Piqué e Pep Guardiola.

