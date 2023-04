La Gazeta romena: «il Napoli ha sprecato energie ad attaccare l’arbitro Kovacs, erano ossessionati»

Il giornale sportivo difende il connazionale: “Spalletti ha urlato e gesticolato tutto il tempo, quante energie sprecate»

Dalla Romania, più esattamente dal gap.ro, la Gazeta Sporturilor, arrivano critiche al Napoli e a Spalletti per le attenzioni riservate all’arbitro rumeno Kovacs e della sua direzione di Milan-Napoli

In un editoriale scrivono di ossessione da parte del Napoli per l’arbitraggio compiacendosi che in Champions si possano vedere scene che sono abituati a vedere anche nella loro prima serie.

“Volevo vedere fino a che punto poteva arrivare l’ossessione per il fatto che uno possa pensare che l’arbitro decida una partita.

In Spalletti ho rivisto perfettamente Dan Petrescu. Non c’è stato un primo piano del tecnico del Napoli, durante la partita, in cui non abbia gesticolato e rimproverato qualcosa a Kovacs. Ha anche buttato a terra il cappello in una fase assolutamente banale in cui al Milan era stato concesso un calcio di punizione a centrocampo”.

Secondo i rumeni l’ossessione arbitrale ha fatto sbagliare Spalletti che si è concentrato solo su quello

“Quando per tutta la partita ti interessa solo l’arbitraggio, e alla fine arrivi a contestare solo la mancata assegnazione del giallo a Leao (forse l’unico errore di Istvan), vuol dire che in automatico dici che l’arbitro è stato bravo .

Il problema di Spalletti è un altro, impegnato a gridare contro Kovacs e a mettersi le mani in testa, non ha colto il momento giusto per sostituire Anguissa tra i due gialli, cosa che si è rimproverato da solo alla fine”.

I rumeni non salvano però neanche Pioli che è stato ammonito a fine primo tempo per proteste

“Come puoi sprecare le tue energie discutendo, urlando, protestando per qualcosa di insignificante? La partita è stata piuttosto tutta contro Kovacs che contro il Milan o contro il Napoli. Davvero folle!”

