Spalletti: «Krunic ha fatto un fallo peggio di Zielinski ma dell’arbitro parlatene voi»

A Prime: «Le assenze? Se stiamo di continuo a pensare alle cose che ci mancano, poi diventano ancora più grosse»

Spalletti a Prime Video:

«La partita è apertissima, si sapeva anche prima, sarebbe stato difficile portare a casa un risultato che potesse chiudere la sfida».

«È importante quello che è successo in campo. Ho visto un grande atteggiamento, faccio i complimento ai miei, visto grande reazione di carattere dei miei dopo la partita di campionato. Sono giocatori che non hanno giocato partite importantissime di questo livello, invece ho visto una grandissima reazione. Molto bene sulle seconde palle, questo è l’atteggiamento che dobbiamo avere».

Le assenze di Anguissa e Kim.

«Siamo arrivati qui perché abbiamo vinto tante partite, il periodo che abbiamo passato è lungo. Non si tratta di un episodio, di due episodi. Siamo a venti punti sopra l’Inter che va in semifinale di Champions, significa che abbiamo fatto tanto. È sintomo di forza, continuità, carattere, non si è dipesi da un solo giocatore ma da un modo di ragionare corretto».

Non avere un centravanti quanto ti ha dato fastidio?

«Se si va di continuo a pensare alle cose che ci mancano, poi diventano ancora più grosse. Meglio non pensarci. Se pensi di essere forte uguale, lo sei. Se pensi di non poter portare a casa niente, sarà così. Elmas ha fatto una grande partita, non li ha mai fatti partire bassi. Elmas gli ha sporcato sempre la partita, la costruzione. Nonostante non avessimo uno forte lì davanti, abbiamo battuto dieci calci d’angolo, Maignan ha fatto interventi importantissimi. Ho ritrovato il mio miglior Napoli, sarà così anche nella partita di ritorno».

Anguissa.

«Quel punto ne dovevo cambiare più di uno, il terzo ho tergiversato e in quel minuto l’hanno ammonito. Devo stare attento a questo. della gestione dei cartellini, ne parlino loro. Volevo il giallo per Krunic che ha fatto peggior fallo di Zielinski, Krunic ne ha fatto quattro cinque, dell’arbitro non parlo, del gesto antisportivo (si riferisce a Leao) non parlo».

