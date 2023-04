Inter, rissa sfiorata fra Onana e Brozovic in allenamento (VIDEO)

In allenamento Onana colpisce Brozovic che avrebbe risposto a parole. Il portiere bloccato da D’Ambrosio

L’Inter è una polveriera pronta a saltare in aria. Ci sono tutti i segnali di un ambiente pronto all’implosione. L’ultime episodio vede protagonisti, di nuovo, Onana e Brozovic.

Il portiere camerunense continua a dimostrare un carattere fumantino. Pieno di carisma sì ma continua a dimostrare di avere costantemente i nervi a fior di pelle. Durante un torello prima in allenamento prima del match contro il Benfica, Onana prova a prendere la palla a Brozovic. Si lancia sul croato con veemenza, colpendo anche il compagno.

Brozovic non deve averla prese bene. Nel video si vede il croato ritornare nell’inquadratura e dire qualcosa, probabilmente non erano complimenti, a Onana. A quel punto il portiere si gira con fare minaccioso e prima di poter compiere qualsiasi gesto viene placcato da D’Ambrosio e Lukaku.

Domani sera l’Inter affronterà il Benfica nel ritorno dei quarti di Champions. La squadra di Inzaghi ha già un piede in semifinale, forte del 2-0 maturato a Lisbona. Ma il pessimo percorso in campionato rischia di minare quanto fatto in Champions. Noel Gallagher ha commentato le prestazioni dell’Inter:

«Se dovessi scegliere chi affrontare in finale di Champions direi l’Inter. L’Inter è scarsa. Lukaku non sta giocando bene. E il Milan… in questo momento il Napoli è meglio del Milan, secondo me. Credo che City-Napoli potrebbe essere la finale più bella, anche per i tifosi che sono fantastici, l’atmosfera sarebbe incredibile. Tutte le squadre italiane regalano una bella atmosfera, ma se dovessi scegliere un’avversaria da tifoso direi l’Inter. Non è un granché».

