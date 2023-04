Noel Gallagher: «L’Inter è scarsa, che bella finale sarebbe Napoli-City»

Il cantante degli Oasis, tifosissimo del City, a Sky Sport: “Il Napoli è più forte del Milan, e anche per l’atmosfera sarebbe una finale bellissima. Ma da tifoso vorrei l’Inter”

“Se dovessi scegliere chi affrontare in finale di Champions direi l’Inter. L’Inter è scarsa”. Ma Noel Gallagher si augura nel nome della bellezza una finale Napoli-Manchester City. Il cantante degli Oasis è un grandissimo tifoso del City e ospite di Sky Sport ha risposto – come suo solito – senza farsi troppo problemi.

“Lukaku non sta giocando bene. E il Milan… in questo momento il Napoli è meglio del Milan, secondo me. Credo che City-Napoli potrebbe essere la finale più bella, anche per i tifosi che sono fantastici, l’atmosfera sarebbe incredibile. Tutte le squadre italiane regalano una bella atmosfera, ma se dovessi scegliere un’avversaria da tifoso direi l’Inter. Non è un granché“

