Insigne torna al gol (al giro) ma il Toronto perde 4-2 – VIDEO

Torna al gol, in Major League Soccer, l’ex capitano azzurro Lorenzo Insigne, rientrato in campo dal primo minuto, a distanza di circa due mesi, dopo l’infortunio al polpaccio rimediato dopo poco più di trenta minuti nella gara d’esordio del campionato a stelle e strisce (gara persa dal Toronto FC per 3-2 contro il D.C United). In realtà Insigne era già tornato in campo nella gara precedente (l’ottava di campionato) disputata e pareggiata in casa dal Toronto per 2-2 contro l’Atlanta (al 77.esimo minuto il suo ingresso in campo dopo sei turni di assenza per infortunio); per il ritorno in campo dal primo minuto si è dovuto attendere l’incontro con il Philadelphia Union, gara che ha visto la squadra di Insigne (e Bernardeschi) soccombere per 4-2, con l’ex azzurro che ha realizzato la rete del momentaneo 4-1 per i canadesi dopo 65 minuti di gioco, con un bel tocco di destro (ovviamente a giro!) scoccato dal limite dell’area del portiere.

Insigne, che nel recupero del primo tempo aveva anche rimediato un cartellino giallo, è stato poi sostituito a cinque minuti dal 90esimo; in totale l’ex azzurro ha fin qui disputato 132 minuti in campionato (trentaquattro nella gara d’esordio, quando poi si è infortunato, tredici contro l’Atlanta, quando è rientrato in campo dopo l’infortunio, subentrando dalla panchina al 77esimo, e ottantacinque questa notte contro il Philadelphia), con una rete al suo attivo.

Ironia della sorte le uniche due gare in cui Insigne finora è sceso in campo dal primo minuto sono coincise con le due sconfitte stagionali fin qui rimediate dal Toronto FC (sconfitto, come visto, sia dal DC United all’esordio che dal Philadelphia nella nova giornata della Eastern Conference); nelle restanti sette gare, i torontini hanno totalizzato sei pareggi (tra cui quello suddetto con l’Atlanta, gara che ha visto il ritorno in campo dell’ex azzurro) e una sola vittoria. In virtù di questi numeri, il Toronto FC occupa attualmente il quartultimo posto in classifica con nove punti conquistati in nove gare, uno in più del Red-Bull New York e tre in più di Inter Miami e Montreal (che però hanno disputato una gara in meno).

