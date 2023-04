Il Napoli rischia di vincere lo scudetto in albergo

Ironia della sorte proprio grazie a Sarri se la Lazio non dovesse battere il Sassuolo. Il Napoli lo vincerebbe in un albergo di Udine

Per Maurizio Sarri sarebbe la legge del contrappasso. Se la Lazio mercoledì sera non dovesse battere il Sassuolo, consegnerebbe lo scudetto al Napoli che quindi lo vincerebbe in albergo. Cinque anni dopo la famosa serata di Firenze, quando la Juventus di Allegri rimontò l’Inter allenata da Spalletti complice l’arbitraggio di Orsato di cui ancora si parla. Sarebbe una rivoluzione copernicana. In un colpo solo il Napoli conquisterebbe l’ambito traguardo e si chiuderebbe finalmente alle spalle una pagina di cui troppo a lungo si è parlato. I protagonisti sono gli stessi, solo su panchine diverse. Sarri e Spalletti. A Spalletti di quella partita chiesero proprio nella sua conferenza di presentazione. Cinque anni dopo, potrebbe dimostrare che in albergo si può anche vincere.

Il Napoli ha 18 punti di vantaggio sulla Lazio e ne basta uno per vincere il terzo scudetto. Ma basterebbe anche che la Lazio non battesse il Sassuolo. E quindi il secondo match-point (il primo è stato in casa contro la Salernitana) sarà giocato sul divano, o in albergo. In un albergo di Udinese dove il Napoli pernotterà in attesa di giocare giovedì contro i friulani.

In caso contrario, il Napoli dovrà almeno pareggiare giovedì sera a Udinese.

