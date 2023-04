Il Chelsea vuole Osimhen, ma c’è da superare l’ostacolo De Laurentiis (Evening Standard)

Il club londinese sa che la richiesta potrà toccare i 150 milioni di euro. Punta sul ruolo di Drogba idolo di Victor

Il Chelsea è sulle tracce di Victor Osimhen per la prossima stagione. Il Chelsea ha bisogno di un attaccante dato che ha segnato appena 29 gol in Premier League con Kai Havertz capocannoniere del club con nove gol in 36 partite in tutte le competizioni.

Anche il Manchester United è interessato a Osimhen. Hanno sondato Osimhen al Lille, prima che passasse al Napoli, ma sono anche entusiasti dell’attaccante del Tottenham Harry Kane che ha solo 16 mesi di contratto.

Secondo Evening Standard il Chelsea potrebbe avere un piccolo vantaggio in quanto Osimhen è cresciuto idolatrando la leggenda del Blues Didier Drogba.

Scrive il quotidiano inglese:

La sfida più complessa per i club interessati ad Osimhen è trattare con il presidente De Laurentiis, che è notoriamente un osso duro e si pensa che chieda una cifra compresa tra 100 milioni di euro (88 milioni di sterline) e 150 milioni di euro (132 milioni di sterline).

Il Chelsea però deve fare attenzione a quanto spende sul mercato. Si apprende dall’Inghilterra che i Blues sono nella watchlist finanziaria della Uefa in seguito ai trasferimenti folli delle ultime sessioni di calciomercato. La volontà è quella di rimanere conformi ai regolamenti e non saranno scoraggiati dall’entrare nel mercato per un attaccante, un centrocampista difensivo e un portiere ma prima dovranno cedere dei giocatori.

