“Il Chelsea con Potter ha preso l’equivalente di un pile con cerniera al posto del sopracciglio di Ancelotti”

Il Guardian sull’esonero: “Era dolorosamente ovvio fin dall’inizio che Potter non era la persona giusta, gettato in un caos di panico e capitalismo”

Il Guardian commenta l’esonero di Graham Potter dalla panchina del Chelsea. Il quotidiano concede diverse attenuanti all’allenatore arrivato dal Brighton, nessun per la società passata nelle mani di Tod Boehly.

Il Chelsea ha finalmente preso una buona decisione annullando la pessima decisione di prendere Potter come allenatore. Barney Ronay, autore dell’articolo, non risparmia nessuna accusa al presidente del club Boehly.

“E in questo momento è difficile pensare a un lavoro più sconcertante e idiota, alla guida di una squadra d’élite del calcio europeo, rispetto agli ultimi 12 mesi, un modello di business così dirompente che cerca, soprattutto, di interrompere bruscamente la propria tradizione, perché, ehi, nessuno se lo aspetta“.

Continua:

“Era dolorosamente ovvio fin dall’inizio che Potter non era la persona giusta. Lui è l’ultimo manager sottoposto a un lento processo di combustione, gettato in un caos di panico e capitalismo, sabbie mobili, otto acquisti di metà stagione, uno scouting in giro per il mondo come Babbo Natale“.

Potter non è esenta da colpe. Lui doveva gestire principalmente il gruppo ma così ha mostrato i suoi limiti:

“Ma il contrasto tra quello che aveva fatto prima e quello che gli era stato chiesto di fare al Chelsea era enorme. Non solo Potter è arrivato senza alcuna esperienza a questo livello, ma si è trovato di fronte a una versione completamente folle di ciò che a questo livello avrebbe dovuto essere il club. Il Chelsea aveva bisogno di un allenatore che sovrintende il gruppo, un mercante di carisma. Avevano bisogno del sopracciglio sinistro di Carlo Ancelotti, dei pantaloni dell’abito a brandelli di José Mourinho. Invece hanno assunto l’equivalente manageriale di un pile con cerniera estremamente comodo“.

Se da un lato Potter potrà trovare un’altra panchina, dall’altro il Chelsea dovrà spendere ulteriori soldi per reinventarsi ancora una volta. “Questo processo non può andare avanti per sempre“.

