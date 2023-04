Chelsea, Nagelsmann può tornare ad allenare dieci giorni dopo l’esonero al Bayern

Il tedesco è il grande favorito per la successione a Potter. Non ha mai lavorato all’estero. Potter guadagnava 12 milioni di sterline a stagione

Sono ore frenetiche a Londra, dalle parti di Stamford Bridge. Ieri sera il Chelsea ha esonerato Graham Potter dopo l’ennesima disastrosa partita in campionato. Fatale per l’allenatore inglese è stato l’ultimo incontro in casa perso contro l’Aston Villa per 0-2. È già ufficiale che l’ormai ex allenatore dei blues sarà presente alla conferenza stampa prima della partita contro il Liverpool.

“Il contratto quinquennale di Potter – ha scritto il DailyMail – nel frattempo, valeva circa 12 milioni di sterline all’anno, 60 milioni in totale, ma non riceverà quel che avanza”.

Le parole della dirigenza

«A nome di tutto il club – hanno dichiarato in una nota i due proprietari del club Todd Boehly e Behdad Eghbali – vogliamo ringraziare sinceramente Graham per il suo contributo al Chelsea. “Abbiamo il massimo rispetto per Graham come allenatore e come persona. Si è sempre comportato con professionalità e integrità e siamo tutti delusi da questo risultato”».

Nagelsmann ipotesi per sostituirlo

Al suo posto la dirigenza ha scelto come traghettatore l’inesperto Bruno Saltor, fedelissimo proprio di Potter dai tempi in cui allenava il Brighton. C’è però un nome che fa sognare i tifosi del Chelsea. Secondo quanto riportato dal DailyMail sembra infatti che Julian Nagelsmann sia vicinissimo all’accordo con la squadra di Londra.

“Julian Nagelsmann – scrive il quotidiano inglese – è tra i nomi in lizza per sostituire Potter e resta inteso che il contatto iniziale, tramite intermediari, è già avvenuto. Il Chelsea potrebbe convincere il 35enne a tornare in sella appena dieci giorni dopo l’esonero al Bayern.Nagelsmann, che è anche richiesto dal Tottenham per sostituire Antonio Conte, è considerato il favorito a Stamford Bridge”.

Fin qui Nagelsmann non ha mai lavorato all’estero, lo ha fatto solo in Germania. La dirigenza del Chelsea ha fretta di trovare il nuovo allenatore, le prossime settimane saranno cruciali per portare a termine gli obbiettivi che il club si era posto. Il 12 aprile ci sarà l’ottavo di finale contro il Real Madrid, domani il big match contro il Liverpool di Jurgen Klopp.

