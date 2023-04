C’è anche Spalletti nei cinque nomi che il Chelsea valuterà per il prossimo allenatore (Telegraph)

Per il giornale inglese la scelta sarà ponderata: gli altri sono Nagelsmann, Luis Enrique, Pochettino e forse Glasner del Francoforte

Il Chelsea non ingaggerà subito Nagelsmann, scrive il Telegraph. Todd Boehly e Behdad Eghbali, attraverso i direttori sportivi Laurence Stewart e Paul Winstanley, hanno una lista di cinque nomi tra cui sceglieranno con calma il successore di Graham Potter. E tra questi c’è anche Luciano Spalletti.

Nagelsmann è il favorito, in passato ha lavorato con Stewart e il direttore tecnico del Chelsea Christopher Vivell al Lipsia.

Ma le fonti sono convinte che il processo sarà lungo.

Ciò dovrebbe significare che il Chelsea intervisterà anche Mauricio Pochettino e Luis Enrique, entrambi disoccupati, mentre è probabile che si cerchino colloqui con i rappresentanti di Luciano Spalletti del Napoli e almeno un altro candidato, che potrebbe essere Oliver Glasner dell’Eintracht.

Tutti questi manager hanno approcci e personalità diversi, quindi il Chelsea farà controlli approfonditi e due diligence per giudicare chi è meglio attrezzato per guidare il loro costoso progetto.

Nonostante il Chelsea giochi l’andata dei quarti di finale di Champions League contro il Real Madrid la prossima settimana, non c’è in calendario l’assunzione di un nuovo tecnico. C’è Bruno Saltor in carica, ovviamente a tempo.

In Germania affermano che Nagelsmann sarebbe interessato al Chelsea, ma che preferirebbe fare una pausa e aspettare fino all’estate prima di iniziare il lavoro.

