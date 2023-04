Il caro biglietti riguarda il Napoli come il Milan, ma i milanisti riempiono lo stadio (Il Giornale)

“90 euro per le curve sono un record”, ma “da mesi, insieme agli interisti, riempiono lo stadio con una media di 70mila pur dinanzi a prezzi da capogiro”

A Napoli le curve promettono lo sciopero del silenzio stasera, contro il Milan, al Maradona. Sono in polemica con la società per il prezzo dei biglietti di Champions League (che comunque sono praticamente già esauriti, con code chilometriche anche sul web per acquistarli). Della protesta scrive Franco Ordine, su Il Giornale. Il caro prezzi non riguarda solo il Napoli, sottolinea, ma anche il Milan, eppure i tifosi rossoneri, così come gli interisti, non battono ciglio e da mesi riempiono lo stadio con una media di 70mila spettatori a partita, anche se di fronte a prezzi da capogiro stabiliti dal club di Cardinale.

Ordine scrive:

“a Napoli si configura all’orizzonte una sola ombra sulla domenica di festa. Le due curve hanno annunciato di partecipare in silenzio quale segnale di protesta per il costo dei biglietti in Champions: 90 euro per le curve in effetti sono un record. A dire il vero il caro biglietti riguarderebbe anche San Siro ma i milanisti – al pari degli interisti – da mesi hanno riempito lo stadio con una media di 70 mila pur dinanzi a prezzi da capogiro portando nelle casse di Cardinale oltre 9 milioni d’incasso per l’ottavo con il Tottenham”.

Ieri ne ha parlato anche l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa della vigilia. Spalletti ha detto che l’assenza di tifo è forse più penalizzante dell’assenza in campo di Victor Osimhen. Queste le sue parole:

«Quello che abbiamo fatto lo abbiamo fatto con tutte le componenti, anche la vicinanza del pubblico. Quando una delle componenti ci viene a mancare, come peer un calciatore importante, siamo penalizzati. Apprezzo i sacrifici fatti per comprare i biglietti, quando si parla di famiglie, il prezzo dei biglietti, capisco che sia difficile ma dobbiamo capre che in questa contrapposizione chi ci rimette è solo la squadra, si sta facendo un’azione che è contro la squadra. Che le curve non sostengano le curve in partita ci penalizza quasi quanto la mancanza di Osimhen e da un punto di vista mio non è giusto per la squadra. Poi non entro nel merito di chi ha ragione e chi ha torto. Ringraziando per lo sforzo nell’acquisto dei biglietti perché hanno un costo».

ilnapolista © riproduzione riservata