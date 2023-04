È saltato il tavolo in Prefettura con gli ultras, la Procura si è opposta

Scrive Repubblica: è stato ritenuto inopportuno alla luce delle indagini in corso sugli scontri sull’A1, gli incidenti di piazza del Gesù, i tafferugli del 2 aprile in Curva B

È saltato il tavolo in prefettura con gli ultras invitati al tavolo istituzionale. Alla fine, per fortuna, ha vinto il buon senso, è stato ritrovato in extremis il senso dello Stato. Lo scrive Repubblica, con Dario Del Porto, e scrive che ad opporsi all’incontro è stata la Procura che sugli ultras sta indagando dopo gli scontri in autostrada con i romanisti e gli incidenti di piazza del Gesù con i tifosi dell’Eintracht e con la polizia. Situazione talmente magmatica che è stata disposta la scorta per De Laurentiis. Ecco cosa scrive Repubblica Napoli.

L’idea di riunire intorno a un tavolo in prefettura i leader della tifoseria organizzata e i vertici del club sembra però essere stata accantonata anche perché, ad esempio negli ambienti giudiziari, ritenuta inopportuna alla luce delle indagini in corso sui gravi episodi di questi mesi, dagli scontri sull’A1, agli incidenti di piazza del Gesù, fino ai tafferugli del 2 aprile in Curva B. Il confronto è già iniziato, ma su un livello diverso: da una parte, con il consueto dialogo portato avanti con esperienza dalla Digos, dall’altra con un incontro che si terrà in queste ore con esponenti della società. Un percorso che viene seguito con attenzione dal prefetto Claudio Palomba: «Il nostro obiettivo è fare in modo che questi siano giorni di festa, senza turbative di ordine pubblico».

