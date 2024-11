Il Leverkusen celebra la stagione da sogno regalando un tatuaggio ai suoi tifosi

La squadra, che è ancora imbattuta in tutte le competizioni, ha deciso di celebrare il successo con un regalo ai tifosi

Il Bayer Leverkusen ha deciso di celebrare l’annata strepitosa con un regalo ai propri tifosi. Avranno la possibilità di scegliere un tatuaggio regalato dal club. Sul sito del club si legge: “Prenota ora il tuo appuntamento per immortalare sulla tua pelle questa stagione unica“. La squadra è ancora imbattuta in tutte le competizioni, 49 partite senza sconfitte. In finale di Europa League troverà l’Atalanta di Gasperini.

Xabi Alonso ha trasformato il Leverkusen in una macchina di affidabilità tedesca (Marca)

Il quotidiano spagnolo ha celebrato l’operato di Xabi Alonso.

Cosa hanno in comune una Mercedes e il Bayer Leverkusen? Sono tedesche ma sono soprattutto affidabili. La marca automobilistica si affida a ingegneri e meccanici di prim’ordine mentre il club della Bundesliga si è affidato a Xabi Alonso.

Così legge Marca il periodo di forma della squadra tedesca, guidata proprio dallo spagnolo che nelle ultime 4 partite vanta 4 vittorie. Xabi Alonso, scrive Marca, ha trasformato il Leverkusen in una macchina dell’affidabilità tedesca.

Scrive il giornale spagnolo:

“L’avventura di Xabi Alonso al Bayer Leverkusen è stata un ottovolante. È subentrato a Gerardo Seaoane sulla panchina della Bay Arena a ottobre con l’obiettivo di salvare una squadra che era penultima, a nove punti dall’Europa e a 10 dalla zona Champions. Aveva aggiunto solo una vittoria in otto partite“.

Ma da buon allievo di Ancelotti, Xabi ha predicato pazienza:

«L’obiettivo più vicino è l’obiettivo più grande. Devi andare partita per partita, passo dopo passo».

E passo dopo passo ha dato 5 gol allo Union Berlino prima dei mondiali, 2 gol al Colonia, 2 allo Stoccarda e 3 al Borussia Monchengladbach.

«È bello vincere dopo una pausa così lunga. Sapevamo tutti quanto fosse importante. Vogliamo continuare allo stesso modo. Abbiamo bisogno di questa mentalità per attaccare e segnare, per avere fame. Inoltre, siamo migliorati molto nel nostro lavoro difensivo e nell’impegno della squadra».

