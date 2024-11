Napoli-Bologna 0-2. Pietra tombale sulla stagione degli azzurri. Rileggi la partita

Undicesima sconfitta in campionato. Fischi del Maradona. Il Bologna intanto si avvicina alla Champions

Il Napoli sfida il Bologna in cerca di una vittoria che manca dalla trasferta a Monza del 7 aprile.

Finisce qui la partita del Napoli. Undicesima sconfitta per gli azzurri fischiati dal Maradona.

94′ Ultimo tentativo del Napoli. Punizionecalciata da Raspadori che cerca il primo palo, Di Lorenzo si abbassa ma non riceve bene la palla.

93′ Prova ad uscire il Napoli, ma Posch sventa il tentativo degli azzurri.

90′ Al Maradona si giocherà ancora per quattro minuti.

90′ Calcio d’angolo per il Napoli. Cross di Raspadori, Juan Jesus anticipato da Posch.

88′ Destro di Mazzocchi. Calcia male il difensore, la palla esce fuori.

85′ Bologna aumenta il possesso. Il Napoli diventa meno pericoloso.

82′ Per il Bologna esce Freuler, al suo posto Azzouzi.

81′ Calzona rivoluziona la squadra in campo: entrano Simeone, Traorè e Mazzocchi. Escono Kvara, Anguissa e Olivera.

74′ Calcio d’angolo per il Napoli. Crossa male Raspadori, non ci arriva Anguissa.

71′ Altri cambi. Per il Napoli esce Cajuste ed entra Raspadori. Per il Bologna escono Zirkzee (in lacrime) e Urbanski, entrano Castro e Fabbian.

69′ Calcio d’angolo per il Napoli. Dalla bandierina Ngonge che crossa per Anguissa. Ancora una volta testa imprecisa del centrocampista.

68′ Clamorosa occasione per Osimhen. Palla di Ngonge entrato benissimo in partita. Tiro incrociato del nigeriano, para Ravaglia.

67′ Ci prova Ngonge con il mancino.

66′ Calcio d’angolo per il Bologna. Saelemaekers dalla bandierina, Orsolini raccoglie il suo cross ma il suo tiro è impreciso.

65′ Si accende Zirkzee, respinge Meret.

65′ Tentativo di tiro a giro per Kvara che non impensierisce Ravaglia.

63′ Altro calcio d’angolo per il Napoli. Di nuovo Kvara dalla bandierina, Anguissa non riesce ad angolare la sua testata.

62′ Calcio d’angolo per il Napoli. Batte Kvara, non arriva in tempo Osimhen. Rinvio dal fondo per il Bologna

61′ Cambio per il Napoli. Esce Politano, entra Ngonge.

58′ Il Napoli più offensivo in questo secondo tempo.

55′ Cambi in attacco per il Bologna: fuori Odgaard e Ndoye, dentro Orsolini e Saelemaekers.

52′ Ci prova Politano sul primo palo, Ravaglia ferma il suo tiro.

51′ Napoli più attivo in questi primi minuti. Tiro altissimo di Anguissa.

49′ Tentativo di cross del capitano Di Lorenzo, la palla finisce fuori.

47′ Giallo per Cajuste che travolge Aebischer.

46′ Nessun cambio all’intervallo

Inizia il secondo tempo al Maradona

46′ Fine primo tempo. Fischi al Maradona per gli azzurri che vanno negli spogliatoi sotto di 2 gol.

45′ Finisce giù Osimhen nell’area avversaria. Per Pairetto non c’è nulla.

45′ 1 minuto di recupero prima della fine del primo tempo.

43′ Ultimi minuti alla fine del primo tempo. Tiro di Posch che non impensierisce il Napoli.

41′ Calcio d’angolo per il Bologna. Urbanski dalla bandierina, spazza via Osimhen.

40′ Lobotka calcia con il destro da fuori area. La palla di poco sopra la porta.

37′ Scintille tra Juan Jesus e Zirkzee. Arriva Pairetto a calmare le acque.

33′ Kvara cade, strattonato da Posch. Pairetto non fischia, il georgiano protesta e viene ammonito.

26′ Calcio d’angolo per il Napoli. Politano dalla bandierina, Olivera colpisce di testa. Palla alta leggermente sopra la porta.

25′ Il Napoli si accende soprattutto con Kvara.

22′ Calcio d’angolo per il Napoli.

21′ Politano dal dischetto. Para Ravaglia.

20′ Calcio di rigore per il Napoli. Punito un contatto tra Osimhen e Freuler. Luca Marelli da bordocampo : «Contatto leggero, ma è una valutazione di campo quindi non ci sarà l’intervento del Var»

12′ Fischi del Maradona per la squadra.

11′ Calcio d’angolo per il Bologna che sfrutta bene la situazione: arriva subito il 2-0 con il primo gol in campionato anche per Posch.

9′ Primo gol in campionato di Ndoye. Odgaard crossa, tiro deviato dalla schiena di Rrahmani. Ndoye anticipa Di Lorenzo e mette la palla in porta.

7′ Primo calcio d’angolo per il Napoli. Cross impreciso di Kvara

5′ Parte forte il Bologna. Calafiori prova il tiro con il sinistro da fuori area, ma è debole e impreciso

1′ Si inizia al Maradona!

Le formazioni ufficiali:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Allenatore: Calzona

Bologna (4-3-3): Ravaglia; Posch, Lucumi, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler, Urbanski; Ndoye, Zirkzee, Odgaard.

Allenatore: Motta

