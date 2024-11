Nadal, salutato a Roma come un re. Bagno di folla per il tennista spagnolo (VIDEO)

Lo spagnolo ha aperto alla possibilità di tornare l’anno prossimo: «Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui»

Rafa Nadal saluta Roma, e sottolineiamo saluta. Non le dice addio. Lo spagnolo dopo la sconfitta subita da Hurkacz ha affermato di non essere sicuro che questo sarà la sua ultima partecipazione al torneo che lo ha incoronato vincitore ben 10 volte:

«Non ho mai detto che sarebbe stato il mio ultimo torneo qui a Roma. L’ho detto di Madrid, ma qui è diverso, è una storia differente», queste le dichiarazioni di Nadal riportate dall’Ansa.

«Non ho mai detto che fosse la mia ultima volta qui al 100%, magari al 98% – ha proseguito – Non mi aspettavo una cerimonia a fine partita, ma se mi ritirerò credo avranno tempo».

Addio o meno, il pubblico al Foro Italico l’ha salutato come un re, come mostrano le immagini che riprendono Nadal sul ponte su cui passano gli atleti, circondato da un bagno di folla immensa che gli mostra affetto.

Hubert Hurkacz ha battuto Rafael Nadal questo sabato (6-1 e 6-3, in 1 ora e 33 minuti) e ha eliminato lo spagnolo dal Masters 1000 di Roma. Il polacco, nono al mondo, ha rappresentato un ostacolo insormontabile per il tennista spagnolo. Questa volta non è riuscito a battere un rivale molto più grande. Nadal ha giocato così la sua ultima partita prima del Roland Garros, che inizierà il 26 maggio a Parigi. Nadal, al Foro Italico, non è riuscito a fare il salto di livello. Lo spagnolo, che compirà 38 anni il 3 giugno, ha fatto progressi nell’ultimo mese, ma è ancora lontano dalla sua vera versione e ha incontrato un avversario che non ha esitato nemmeno un po’.

