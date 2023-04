De Laurentiis sotto scorta (Ansa)

Secondo l’Ansa la misura è stata decisa dalla prefettura di Napoli in seguito alle tensioni con una parte degli ultras (per domani convocati in Prefettura al tavolo istituzionale)

L’agenzia Ansa scrive che il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è sotto scorta.

Secondo quanto si è appreso, la misura è stata decisa dalla prefettura del capoluogo campano in seguito alle tensioni con una parte degli ultras.

Nell’ultima partita di campionato in casa contro il Milan i tifosi sono stati in silenzio per protestare contro i prezzi dei biglietti delle curve e l’applicazione rigida delle misure sugli striscioni e le bandiere da portare nello stadio.

Gli stessi ultras che domani sono stati invitati al tavolo istituzionale in prefettura. Il Paese sembra allo sbando in maniera preoccupante.

ilnapolista © riproduzione riservata