E De Laurentiis ha il coraggio di spostare le partite per scaramanzia, spostasse il campionato

Nientemeno che Anguissa si è cambiato da solo. Calzona prenda atto della sua situazione e si dimetta

E De Laurentiis ha il coraggio di spostare le partite per scaramanzia

Visto che Aurelio va in giro cercando di spostare le partite per scaramanzia, perché non chiede di spostare direttamente il campionato? Indecenti

😔Loro entrano in campo, noi no. Meret non esce perché aspetta i compagni giù al palazzo, guardandoli dal portone. Ndoye, chi? Eh pure lui uno a zero.

🙄Vabbé ci sarà una reazione? Certo, votandosi a santi che non fanno miracoli. Due a zero.

😳Rigore sacrosanto. Pairetto è scarso forte ma lo vede. Politano no, lo calcia brutto proprio. Fine primo tempo.

🤕 Ripresa che promette bene… ai felsinei però. Cajuste contro tutti che ha i piedi che ha ma almeno ci prova, uno in mezzo al vuoto.

😬 Nientemeno che Anguissa si è cambiato da solo. Tutti in campo! Quattro attaccanti e nessun cross. Abbiamo toccato il fondo dell’assurdo.

👊 Altro che silenzio stampa. Calzona prendesse coscienza che non è in grado e desse dignità alla sua professione con le dimissioni. È evidente che in campo vadano due blocchi. Te ne accorgi quando entra Ngonge. Meno due. Addà passa’, non solo la nottata, ma un mese, il tempo di capire se Aurelio ha compreso come raccogliere le sue macerie.

Sempre e Comunque

Forza Napoli

❤️

