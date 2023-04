Disastro Bayern, perde 3-1. Tuchel rischia anche il campionato

Dopo questa sconfitta il Borussia potrebbe superare i bavaresi in classifica. Tre sconfitte sotto Tuchel in sette partite, come Nagelsmann ma in 37 match

Il Bayern Monaco sta passando un pessimo periodo. Tutti i problemi che si sono accumulati durante la gestione Nagelsmann sembra stiano esplodendo con Tuchel in panchina. E non ha molto colpe l’ex allenatore di Psg, Chelsea e Borussia Dortmund.

Dopo l’eliminazione dalla Champions ad opera del Manchester Citi di Guardiola, il caso Mané che ha sferrato un pungo al compagno Sané. Oggi il Bayern era ospite del Mainz. Nel primo tempo è andato pure in vantaggio nel primo tempo. Mané ha insaccato di testa la rete del momentaneo vantaggio, poi nel secondo tempo il tracollo.

A peggiorare il clima già sotto le suole la considerazione che il Dortmund potrebbe togliere la vetta della classifica ai bavaresi. Come scrive la redazione tedesca di Sky Sport:

“Dopo la dolorosa sconfitta in Champions League contro il Manchester City e il polverone sulla leadership del club, Sadio Mane (29esimo) ha inizialmente segnato per il Bayern. Poi Ludovic Ajorque (65°) dopo un errore del portiere Yann Sommer, Leandro Barreiro (73°) e Aaron Martin (79°) hanno punito senza pietà l’indebolito campione del campionato. Questa potrebbe essere la prima stagione senza titolo dal 2012“.

Big disappointment in the stands for FC Bayern directors after losing today 3-1 to Mainz.

Horrible moment for Bayern after being eliminated from the Champions League and domestic cup DFB Pokal.

Club already planning for big changes in the summer — including new centre striker. pic.twitter.com/dH8yBmyo41

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 22, 2023