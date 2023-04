De Laurentiis sarà al Maradona per Napoli-Milan (Gazzetta)

Il presidente del Napoli accoglierà la dirigenza del Milan, presente in tribuna. Nei prossimi giorni il viaggio d’affari a Los Angeles

Al Maradona, per assistere a Napoli-Milan di Champions League, stasera ci sarà anche il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Fino alla vigilia la sua presenza non era scontata, visto che il patron azzurro è in procinto di partire per un lungo viaggio di affari negli States. Ma qualcosa è cambiato. La Gazzetta dello Sport dà per certa la sua presenza allo stadio di Fuorigrotta per l’importante partita contro i rossoneri. Probabilmente, nella decisione, scrive la rosea, ha inciso anche la distensione dei rapporti tra De Laurentiis e gli ultras del Napoli. Sabato c’è stato un primo incontro, ieri un secondo, all’ora dell’aperitivo: entrambi al Britannique, hotel che generalmente ospita la squadra di Luciano Spalletti.

La Gazzetta dello Sport scrive:

“L’incontro di sabato scorso, voluto dalle istituzioni, fra il presidente Aurelio De Laurentiis e una rappresentanza del tifo ultrà ha rasserenato la situazione e stasera si vivrà un clima diverso. Sarà per questo che il patron del Napoli, in procinto di partire per un viaggio di affari a Los Angeles, ha deciso comunque di esserci stasera, per godersi lo spettacolo e accogliere da padrone di casa il presidente milanista Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani, in tribuna con gli altri dirigenti Maldini e Massara (assente Cardinale, n.1 di RedBird)”.

ilnapolista © riproduzione riservata