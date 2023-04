De Laurentiis, aperitivo con i capi ultras al Britannique (CorSport)

Nuovo incontro con i gruppi organizzati dopo il summit di sabato. A pranzo, invece, il presidente ha visto l’agente di Kvaratskhelia

Il Corriere dello Sport conferma la notizia che abbiamo pubblicato ieri sera. Dopo l’incontro di sabato, con tanto di foto pubblicata sui social, ieri pomeriggio il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha incontrato di nuovo i capi ultras del Maradona, stavolta all’ora dell’aperitivo. Prima, De Laurentiis aveva pranzato con l’agente di Kvaratskhelia. Il quotidiano sportivo non lascia trapelare gli argomenti di discussione tra De Laurentiis e gli ultras. Scrive soltanto:

“Ieri sera De Laurentiis, che nelle prossime ore volerà a Los Angeles, ha incontrato di nuovo i tifosi per un aperitivo. Nel frattempo aveva pranzato al Britannique con Mamuka Jugeli, l’agente di Kvara. Segnali…”.

La Gazzetta dello Sport scrive che stasera il presidente sarà allo stadio Maradona.

“L’incontro di sabato scorso, voluto dalle istituzioni, fra il presidente Aurelio De Laurentiis e una rappresentanza del tifo ultrà ha rasserenato la situazione e stasera si vivrà un clima diverso. Sarà per questo che il patron del Napoli, in procinto di partire per un viaggio di affari a Los Angeles, ha deciso comunque di esserci stasera, per godersi lo spettacolo e accogliere da padrone di casa il presidente milanista Paolo Scaroni e l’ad Giorgio Furlani, in tribuna con gli altri dirigenti Maldini e Massara (assente Cardinale, n.1 di RedBird)”.

Ieri sera scrivevamo questo, a proposito del nuovo incontro tra il presidente e gli ultras:

Prosegue il filo diretto tra Aurelio De Laurentiis e i rappresentanti dei gruppi organizzati dei tifosi del Calcio Napoli. Dopo l’incontro di sabato scorso, sfociato nella fotografia pubblicata su Twitter dal presidente del Napoli, questa sera è in corso un nuovo incontro, sempre all’Hotel Britannique, tra De Laurentiis e i gruppi sia della Curva A sia della Curva B. Il presidente sta accelerando poiché partirà per gli Stati Uniti e non ci sarà per i preparativi della festa scudetto. Che ovviamente seguirà via telefono, partecipando a riunioni, ma quest’incontro è stata l’occasione per parlare direttamente con gli ultras dei futuri festeggiamenti. Risolto invece il problema biglietti per la partita di domani sera, anche per quelli che non hanno la tessera.

