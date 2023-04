Chiesa, discussione accesa con lo staff Juve che gli chiedeva di forzare il ginocchio (Gazzetta)

È successo venerdì in allenamento. L’attaccante ha risposto: «Mi fa male, non posso». Pronta un’artroscopia a fibra ottica per individuare il problema

Cos’ha Federico Chiesa? L’interrogativo lo pone la Gazzetta dello Sport, che parla anche di un certo nervosismo dell’attaccante della Juventus, che non riesce ad avere risposte chiare sullo stato del suo ginocchio destro, che continua a dargli fastidio.

Nelle ultime settimane, scrive la rosea, Chiesa si è sottoposto due volte ad esami strumentali al JMedical. Poi, durante la sosta per le Nazionali, è andato a consulto in Austria, dal professor Fink, che lo operò al ginocchio sinistro nel 2022. Tutte le visite, sia a Torino che a Innsbruck, non hanno evidenziato problematiche particolari. Il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, ha parlato genericamente di tendinite, ma il dolore di Chiesa è troppo forte per essere compatibile con una semplice infiammazione. Dunque, lo staff medico della Juventus ha intenzione di sottoporlo ad altri accertamenti. In particolare si pensa ad un’artroscopia a fibra ottica.

La Gazzetta scrive:

“Così lo staff medico della Juve ora sta pianificando di indagare più a fondo con un’artroscopia a fibra ottica. Un esame ancora più approfondito, anche per dissipare il sospetto di alcuni, per cui Chiesa soffrirebbe di una sorta di blocco psicologico che gli impedirebbe di tornare a spingere. Quasi fosse un malato immaginario o giù di lì. Ma Fede non è mai stato un giocatore che va al risparmio, anzi. E nella sfida di andata con il Friburgo in Europa League, per esempio, è rimasto in campo (la Juve aveva esaurito gli slot dei cambi…) nonostante non riuscisse praticamente più a correre per il dolore”.

Fatto sta, che Chiesa inizia a spazientirsi, tanto da essere arrivato ad una “discussione accesa” con i preparatori del club. La Gazzetta racconta l’episodio, andato in scena durante l’allenamento di venerdì.

“Anche venerdì in allenamento, tanto da arrivare a discutere in maniera piuttosto accesa con i preparatori del club che gli chiedevano di forzare un po’. «Mi fa male, non posso», ha obiettato Fede alle richieste insistite dello staff”.

Massimiliano Allegri lo ha infatti escluso dai convocati per la gara di ieri con il Verona.

