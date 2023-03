Juventus, Chiesa sta bene: la visita di controllo ha escluso lesioni

Confermato l’esito degli accertamenti fatti presso il JMedical. Chiesa è già rientrato a Torino.

Il controllo programmato a cui si è sottoposto questa mattina Federico Chiesa ha dato un esito positivo. Dunque, il consulto con il professor Fink, lo stesso che lo operò al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro dopo l’infortunio di inizio 2022 ha confermato che il numero 7 juventino non ha riportato nessuna lesione come già avevano evidenziato gli accertamenti fatti presso il JMedical. Si apprende che Chiesa è già rientrato a Torino.

Chiesa era stato costretto a uscire dopo appena 17 minuti nel match contro l’Inter, l’ultimo prima della pausa per la Nazionale nella quale è stato indisponibile, per un allarme poi rientrato: in Austria si è trattato solo di una visita precauzionale visto che gli esami ai quali si era sottoposto dopo il nuovo stop avevano escluso nuove lesioni. Un consulto per maggiore serenità del giocatore: è comunque attesa per l’esito della visita che è stata svolta nella giornata di oggi. La sensazione è che si sia trattato solamente di un controllo di routine.

Dopo il controllo in Austria, Chiesa è rientrato a Torino: l’obiettivo è superare la tendente e tornare a disposizione di Max Allegri per la gara contro l’Hellas Verona. Il controllo di oggi effettuato a Chiesa ha rassicurato i tifosi bianconeri.

