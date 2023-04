Caso Galtier, perquisita la sede del Nizza

Il procuratore di Nizza ha dato mandato di cercare le email che possano provare le accuse contro l’allenatore del Psg

In Francia continua ad animarsi di nuovi sviluppi la vicenda legata alle supposte frasi razziste di Christophe Galtier quando era al Nizza, dopo la pubblicazione dell’email di Julien Fournier. In particolare, secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, il procuratore di Nizza Xavier Bonhomme ha dato il via ad una perquisizione nella sede della società sportiva.

L’operazione si muoverebbe sempre nel contesto del caso Galtier e mirerebbe ad accertare i presunti fatti di: “discriminazione sul lavoro che si riferiscono all’appartenenza a una presunta razza o religione“.

Nello specifico l’obiettivo degli inquirenti sembrerebbe essere quello di riuscire a trovare e-mail che potrebbero portare all’incriminazione dell’attuale allenatore del Paris Saint-Germain.

Secondo le informazioni diffuse anche dal quotidiano locale Nice-Matin il procuratore Bonhomme, che sarebbe a capo dell’inchiesta avrebbe anche aperto un’inchiesta preliminare e trasmesso i documenti necessari alla direzione della Polizia giudiziaria.

Il caso parte oramai alcuni giorni fa, con la pubblicazione da parte del giornalista indipendente Romain Molina e dell’emittente RMC Sport di un’email inviata dall’allora direttore tecnico dei nizzardi Julien Fournier alla proprietà del club circa una conversazione con Galtier nel quale quest’ultimo si sarebbe lamentato per la forte presenza di giocatori neri e musulmani in squadra.

Recentemente, in merito alla vicenda, Christophe Galtier aveva paventato la possibilità di azioni legali per potersi difendere dalle accuse. Ed ora questa nuova svolta, con la procura di Nizza che sembra prendere molto sul serio il caso.

Dato che la vicenda è ancora in pieno sviluppo sembra necessario aspettare la fine dell’operazione negli uffici della società per riuscire a capire come gli eventi potranno ulteriormente evolvere. Al momento non si avrebbe ancora notizia di eventuali prese di posizione del Psg. In attesa, probabilmente, di avere qualche risposta in più dal lavoro degli inquirenti.

