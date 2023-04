Galtier si difende e valuta azioni legali (Le Parisien)

L’avvocato dell’allenatore annuncia che il suo clienti sta valutando azioni legali dopo le accuse di razzismo mossegli da Julien Fournier

Dopo giorni nel quale è stato sommerso dalle accuse di razzismo l’allenatore del Psg Christophe Galtier pare aver deciso di passare all’attacco. Sembra infatti che il tecnico abbia intenzione di agire per vie legali nei confronti di Julien Fournier, l’ex dirigente del Nizza dal quale tutto sarebbe partito.

A rivelarlo è Olivier Martin, avvocato di Galtier. In una lettera all’Agenzia France-Presse il legale parla di come il tecnico: “è venuto a conoscenza con stupore dei commenti offensivi e diffamatori” contenuti nella lettera interna alla dirigenza del Nizza di Julien Fournier. E annunciando insieme procedimenti legali a venire.

Il caso parte martedì scorso. Quando il giornalista indipendente Romain Molina e l’emittente RMC Sports rivelano l’esistenza di un’email inviata da Julien Fournier, all’epoca dirigente sportivo del Nizza, ai proprietari del club. Oggetto della mail era una conversazione tra Galtier e lo stesso Fournier.

Al centro della discussione ci sarebbe stata la conformazione della squadra: “Poi mi ha risposto che sì e che dovevo tenere conto della realtà della città, e che in effetti non potevamo avere così tanti neri e musulmani nella squadra“.

Ed avrebbe proseguito:

“Lui (Galtier) mi ha detto: ieri sera, sono andato in un ristorante e tutti sono caduti su di me dicendo che abbiamo una squadra di neri. Christophe Galtier avrebbe aggiunto secondo lui: “Julien, devi renderti conto in che città siamo, siamo nella città di Jacques Médecin (l’ex sindaco di Nizza), e la nostra squadra non corrisponde a ciò che la gente vuole, come non corrisponde a me. Non c’erano argomenti sportivi, ma solo argomenti religiosi o di colore della pelle”.

In una situazione che si va rivelando sempre più spinosa l’unica certezza pare essere legata al fatto che non terminerà tanto presto. Non resta dunque che aspettare ulteriori sviluppi.

