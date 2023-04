Attenti alla Juventus, senza penalizzazione è a meno dodici dal Napoli

In città stanno già festeggiando da tempo e si parla solo delle piazze da scegliere per la grande festa. Ma il campionato non è finito

Cesare – Caro Guido sconfitta dura e meritata del Napoli contro il Milan. I rossoneri ci hanno travolto e hanno maramaldeggiato, lo scarto di 4 gol poteva essere addirittura maggiore. Il Milan aggressivo, veloce, brillante ha fatto il Napoli e Leao, Saelemaekers e Bennacer sembravano Osimhen, Kvara e Lobotka dei tempi migliori.

Guido – A mio avviso non si può parlare di prestazione di singoli giocatori perché non si è salvato nessuno e tutta la squadra è stata sottotono. E’ andata in campo una squadra deconcentrata, molle e a mio avviso stanca. I rossoneri arrivavano sempre primi sul pallone. Non so, ritornando allo scarso turnover imputato a Spalletti, se era il caso di ascoltare le dichiarazioni di stanchezza, fisica e mentale, di alcuni come ad esempio di Kim, tra i peggiori in campo.

Cesare – Anche se non tutto si spiega con l’assenza di Osimhen, con tutto il rispetto per Simeone e Raspadori, il nigeriano manca alla squadra non solo per i gol e il gioco che fa ma perché ormai è diventato un vero leader, un trascinatore incontenibile. Inoltre il Napoli è sembrato distratto e qui va fatta una riflessione perché bisogna fare attenzione. Tutte le squadre sono a distanze siderali difficilissime se non impossibili da recuperare in dieci partite.

Guido – Ma attenzione ai soliti bianconeri. Alcuni tifosi juventini hanno lanciato sul web una tabella di marcia di Juventus e Napoli fino a fine campionato decretando la vittoria dello scudetto degli juventini. Questo chiaramente dando per scontato che alla Juve vengano ridati i 15 punti di penalizzazione, cosa non improbabile sentendo i “rumors”.

Cesare – Vedi il problema Juve è enorme. Per il bacino di tifosi che muove la Juve, il mercato dei diritti televisivi punisce il campionato italiano se i bianconeri escono dal gioco. Poiché a pensar male si fa peccato, ma si indovina, fate caso al ritorno delle polemiche arbitrali sulla Juve. Nelle ultime partite i giocatori juventini hanno potuto segnare giocando a pallavolo. Considerando questo, la Juve ora è a -12 dal Napoli, a dieci partite dalla fine, vantaggio sensibile ma lo scudetto non è ancora vinto. E bisogna dire che negli ultimi tempi squadra, società, tifosi, istituzioni e città stanno già festeggiando da tempo e si parla solo delle piazze da scegliere per festeggiare, finale di Champions, trasferimenti milionari e contratti in scadenza.

Guido – Bisogna ritrovare concentrazione ed attenzione. Speriamo che gli azzurri smentiscano presto gufi e esperti del Nord con una grande reazione nelle prossime partite. Cosa avvenuta dopo le sconfitte con Inter e Lazio. I suddetti sperano ancora in una caduta verticale della squadra. Ritornando alla Champions, la sconfitta con il Milan ha ricordato a tutti che il passaggio del turno non è assolutamente scontato, anzi. Al di là della storia dei milanisti va considerato che si stanno avviando alle sfide in una forma smagliante, cosa che non si può dire del Napoli.

Cesare – Inoltre nei due scontri diretti del campionato a Milano hanno giocato meglio e meritavano di vincere e a Napoli sappiamo tutti come è finita. Speriamo che questa partita sia stata solo una serataccia, che da essa il Napoli tragga insegnamento e concentrazione e che smentisca le preoccupazioni dal punto di vista fisico. E qui ancora una volta sarà determinante Spalletti.

LE SENTENZE

Meret – Cesare: s.v., Guido: non eccezionale

Di Lorenzo – Cesare: s.v., Guido: pessimo

Rrahmani – Cesare: s.v., Guido: pessimo

Kim – Cesare: s.v.; Guido: pessimo

Mario Rui – Cesare: s.v., Guido :inguardabile

Anguissa – Cesare: s.v., Guido: pessimo

Lobotka – Cesare: s.v.; Guido: modesto

Zielinski – Cesare: s.v., Guido: il peggiore

Politano – Cesare: s.v.,Guido: pessimo

Simeone – Cesare: s.v., Guido: pessimo

Kvara – Cesare: s.v., Guido: il migliore

Juan Jesus – Cesare: s.v., Guido: s.v.

Elmas – Cesare; s.v., Guido: s.v.

Ndombelè – Cesare: s.v., Guido: s.v.

Lozano – Cesare: s.v., Guido: sv.

Raspadori – Cesare: s.v., Guido: una luce

