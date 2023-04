A Sassuolo una Juventus lenta, speculativa e senza idee (Gazzetta)

La squadra di Allegri non ha un’identità, non va oltre il lancione per l’attaccante sempre spalle alla porta oppure oltre l’appoggio orizzontale

La Juventus si allontana in classifica dalla zona Champions, il ko contro il Sassuolo al Mapei Stadium pesa e lo Sporting Lisbona inizia a fare paura. Lo scrive la Gazzetta dello Sport che analizza la sconfitta della squadra di Allegri.

Il quotidiano fa notare che tutte le squadre italiane impegnate in Europa hanno faticato, tranne la Roma (la Fiorentina gioca stasera contro Gasperini).

“Ma nel caso dei bianconeri sarebbe un alibi troppo comodo attribuire all’Europa tutti i mali. La verità è che, coppe o meno, squalifica o meno, la Juve è così da agosto. Una squadra costruita per cogliere l’attimo, senza un progetto che vada oltre il lancione per l’attaccante (regolarmente spalle alla porta) oppure l’appoggio orizzontale“.

L’Europa quindi non può essere un alibi. La rosea lamenta la mancanza di una vera identità di gioco nel piano di Allegri:

“Dopo la Lazio, il Sassuolo. Due sconfitte di fila. Tutt’e due fuori casa. Tutt’e due rinunciando a giocare. La prossima, per la cronaca, è a Lisbona“.

Tutti deludono, da Di Maria a cui non si può chiedere sempre di compiere la giocata miracolosa, ai talentino del vivaio. Fagioli sbaglia e causa l’1-0 neroverde, ma gli si può perdonare:

“Juve allo sbando perché è una questione di atteggiamento, non di avversari. Non è che il Sassuolo abbia messo alle corde la Juve con un gioco di chissà quale intensità. Dionisi s’è limitato ad accettare le regole d’ingaggio: l’andamento lento sempre e comunque. Non aspettava di meglio per normalizzare la partita. Viene da chiedersi a cosa servano i due centravanti – Vlahovic e Milik – se giocano totalmente scollegati dalla squadra“.

L’affondo sulla Juventus:

“Se questa è una squadra con progetti da grande Europa, non siamo messi bene. Lenta, speculativa, attendista, impacciata, senza idee. Ognuno gioca per sé. Affollamento nella trequarti e cross nel mucchio, con il rischio di ispirare contropiede del Sassuolo“.

ilnapolista © riproduzione riservata