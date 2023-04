Su La Stampa. Brutta Juve e discutibile gestione della partita e delle risorse. Un primo tempo inguardabile per la squadra di Allegri

Garanzini: Paredes è il calciatore più impresentabile della storia recente della Juventus

La settimana chiave della Juventus è cominciata male, scrive Gigi Garanzini su La Stampa. Giovedì ci sarà il primo passaggio giudiziario, ieri, intanto, la squadra di Allegri ha perso contro il Sassuolo. Con una partita inguardabile, in particolare nel primo tempo. La Juventus, scrive, ha messo il naso fuori soltanto quando ormai la frittata era fatta, già servita in tavola dal Sassuolo.

“Brutta Juve, e discutibile gestione della partita e delle risorse: il naso fuori e i suoi campioni li ha messi soltanto a frittata servita in tavola, dopo un primo tempo inguardabile in cui quel po’ di ammirazione, e insieme di tenerezza, se l’era meritato soltanto il debuttante Barbieri. Oltre a Perin, si capisce, che dopo lo Sporting ha allungato il filotto di parate decisive. Ma su quasi tutto il resto è meglio stendere un velo, e ripensare a quel quarto d’ora iniziale di ripresa in cui, prima del gol decisivo di Defrel, già il Sassuolo aveva preso a pallate una squadra passiva e troppo spesso distratta”.

Garanzini punta il dito in particolare su Paredes, che definisce il calciatore più impresentabile della storia recente della Juventus. La partita contro il Sassuolo, scrive, non è stata che l’ennesima prova della sentenza.

“Il nostro è il tempo dei Paredes, con quegli occhi azzurri magnifici peraltro che non mutano espressione nella buona come nella cattiva sorte. Paredes. Forse il calciatore più impresentabile della storia recente della Juventus, e quella di Reggio Emilia non è stata che l’ennesima controprova”.

