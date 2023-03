«Situazione irrecuperabile», il Tottenham caccerà Conte questa settimana (Il Telegraph)

Lo sfogo è servito ad accelerare il processo. Levy vorrebbe da subito uno tra Luis Enrique, Pochettino o Tuchel

Che fosse finita era chiaro. Che lo sfogo di Conte alla Trapattoni fosse una mossa tattica per accelerare il processo, anche. Il Tottenham dirà addio al tecnico italiano entro questa settimana, scrive il Telegraph. Va solo “concordata” la modalità di risoluzione del rapporto. Conte non è uno che si dimette, al massimo si fa dimettere.

Conte, scrive il quotidiano inglese, è tornato in Italia dopo. “La situazione è considerata praticamente irrecuperabile da una varietà di fonti coinvolte. Le quali ritengono che lo scenario più probabile sia che l’addio di Conte venga concordato questa settimana”. Al suo posto nell’immediato Ryan Mason.

“L’altra opzione per Levy è sfruttare la pausa per le nazionali per cercare di assumere subito un allenatore disoccupato come Luis Enrique, Thomas Tuchel o Mauricio Pochettino, ma convincere uno di questi tre a subentrare prima dell’estate potrebbe essere difficile”.

