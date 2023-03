Mourinho stavolta ha ragione, è stato inopportuno solo fuori dal campo. Un arbitro non può fare il giocatore. Serra non ha simpatia per il tecnico, tutto qui

Serra è stato inadeguato, sbruffone e irrispettoso. Il suo atteggiamento è intollerabile (Libero)

“José Mourinho stavolta ha ragione nel fare il José Mourinho. Il quarto uomo è stato sbruffone e irrispettoso nei confronti di un professionista che, come lui, in quel momento stava lavorando. Soprattutto un arbitro non può fare il giocatore, non può diventare parte attiva nella partita, condizionando l’emotività dei protagonisti: dovrebbe semmai esserne il garante”.

Lo scrive Claudio Savelli su Libero. Il quarto uomo di Cremonese-Roma ha sbagliato nel dire a Mourinho «fatti i cazzi tuoi, ti stanno prendendo tutti per il culo, vai a casa».

Mourinho è stato squalificato per due giornate. La Procura Figc ha aperto un’inchiesta: oggi ascolterà sia il tecnico della Roma che l’arbitro. La Roma si prepara a presentare ricorso. Oggi il Corriere dello Sport ricostruisce quanto accaduto nello spogliatoio arbitrale al termine della partita, con Mourinho che pretendeva le scuse di Serra, mai arrivate.

Savelli scrive:

“Mourinho riceve la squalifica per ciò che ha fatto in campo anche se inopportuno lo è stato solo fuori, e solo in parte. Alcune dichiarazioni del post-gara sono infatti poco pertinenti e lo fanno parzialmente passare dalla parte del torto. Tra tutte, non ha senso sospettare che l’atteggiamento di Serra sia strategico perché è di Torino e quindi, si evince, tifa Juventus. È molto più semplice, non serve il complottismo: Serra è stato inadeguato probabilmente perché non prova simpatia per il tecnico portoghese, punto e basta. Di sicuro su questo aspetto dovranno indagare

i vertici arbitrali: non è tollerabile un simile atteggiamento”.

ilnapolista © riproduzione riservata