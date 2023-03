Il quarto uomo a Mourinho: «Fatti i cazzi tuoi. Ti prendono tutti per il culo, vai a casa» (VIDEO)

Il Messaggero ricostruisce la lite tra l’allenatore della Roma e Serra durante Cremonese-Roma. Mourinho è stato espulso

Ieri l’allenatore della Roma, José Mourinho, è stato espulso all’inizio del secondo tempo della partita di campionato contro la Cremonese per un litigio con il quarto uomo Serra. Sulle prime non è stata molto chiara la dinamica, con Mourinho che continuava a dire, inquadrato dalle telecamere, «è stato lui», indicando il quarto uomo.

Il Messaggero ricostruisce l’accaduto e riporta le frasi di Serra che hanno fatto imbufalire Mourinho.

“Ma cosa è realmente successo? Le immagini televisive aiutano in parte. Il contatto che scatena l’ira del tecnico è tra Tsadjout e Kumbulla. José scatta come una molla dalla panchina e va verso il quarto uomo Serra che a quel punto sembrerebbe rispondergli a brutto muso «Fatti i ca…tuoi». Mou, per una volta sorpreso e incredulo per quello che ha appena ascoltato, ripete la frase («Fatti i ca…tuoi?») e da lì inizia un botta e risposta tra i due. Pochi secondi e Serra richiama l’arbitro Piccinini che dopo aver ascoltato il collega, decide di espellere il tecnico della Roma. Nel momento in cui vien sventolato il rosso, arriva un nuovo labiale di Serra, rivolto al portoghese: «Ti prendono tutti per il cu…Vai a casa, vai a casa». Apriti cielo. Il preparatore Rapetti e quello dei portieri Nuno Santos affiancano lo Special, unendosi alle proteste. «È lui, è lui» indica il tecnico insieme ai suoi collaboratori, accusando il quarto uomo. Non c’è nulla da fare. In campo finisce lì. Fuori, probabilmente no”.

“Ti stanno prendendo tutti per il culo, vai casa, vai a casa” Ora per favore il signor Serra me lo mandate alle Canarie a raddrizzare i platani col culo https://t.co/1Zl2YEJPol — Mìrköbåû 🇿🇲 (@jerryscottismo) February 28, 2023

Nel post partita, Mourinho ha commentato così l’espulsione:

«Non sono un pazzo. Per la reazione che ho avuto bisogna sapere cosa è successo. Bisogna sapere se posso muovermi da un punto di vista legale. Piccinini mi ha espulso perché il quarto uomo lo ha spinto a farlo. Lui non ha l’onestà di dire quello che mi ha detto, cioè quello che ha originato la mia reazione. Voglio sapere se c’è l’audio di ciò che mi ha detto. Non voglio entrare nella questione che Serra è di Torino e lui mi ha fatto espellere in vista della Juventus ma per la prima volta della mia carriera però un arbitro ha parlato con me in modo ingiustificabile. Ho avuto la fortuna di avere avuto Piccinini come quarto uomo una volta in cui sono stato espulso, quando chiesi all’arbitro scusa per la mancanza di rispetto. Adesso mi ha visto entrare nello spogliatoio quando ho chiesto onestà al quarto uomo. Serra ha avuto problemi di memoria, si è dimenticato».

ilnapolista © riproduzione riservata