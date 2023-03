Ronaldo non ci sta a perdere e sbotta prendendo a calci una bottiglia (Video)

Ennesimo episodio negativo che vede protagonista Cristiano Ronaldo che neanche Al Al-Nassr riesce a trovare pace. prende a calci una bottiglia d’acqua al termine della partita contro i rivali dell’Al-Ittihad. Dopo la sconfitta contro l’Al Ittihad nel big match del campionato arabo, che costa carissimo all’Al-Nassr che scivola al secondo posto, il campione portoghese è sbottato prendendo a calci una bottiglia in campo.

Primi momenti di tensione si erano visti dopo il gol di Romarinho, quando le telecamere avevano inquadrato la sua reazione di CR7. In quel caso, il portoghese oltre a sbuffare, ha allargato le braccia verso un compagno.

La partita si è conclusa per 1-0 e la prestazione collettiva della squadra ha innervosito Cristiano Ronaldo che ha ben pensato di prendere a calci una bottiglia.

C’è da aggiungere che, oltre alla cocente sconfitta, ci sono stati anche diversi cori da parte della tifoseria avversaria che inneggiavano al suo rivale sportivo Lionel Messi. I tifosi dell’Al-Ittihad, infatti, all’uscita dal campo di Ronaldo hanno inneggiato il famoso coro in favore del fuoriclasse argentino. Dopo alcuni minuti il portoghese – che ormai dovrebbe essere abituato a un certo tipo di trattamento – è caduto nella provocazione e ha risposto rivolgendo alla tribuna dei gesti con le mani, come a dire: “Parlate, parlate. A me non importa”. Invece, come dimostrato dalla sua reazione, è accaduto l’esatto contrario. Il video è ovviamente sbarcato su tutti i social ed è palpabile la frustrazione del fenomeno lusitano. A separare le due squadre c’è un solo punto di distacco.

Poche ore dopo il termine della partita, Cristiano Ronaldo ha pubblicato un tweet dove ringrazia i suoi tifosi e prova ad incoraggiare la squadra dopo la sconfitta:

«Deluso dal risultato, ma rimaniamo concentrati sulla nostra stagione e sulle prossime partite. Grazie fan di Al Nassr per il vostro supporto, sappiamo di poter contare su di voi!».

Disappointed with the result, but we stay focused on our season and the games ahead.💪🏼

Thank you Al Nassr fans for your support, we know we can count on you!🙌🏼💛💙 pic.twitter.com/9L61mC2Jfn

— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 9, 2023