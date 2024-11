La terna arbitrale femminile in Serie A solo quando le partite non contano niente, come Inter-Torino

La finta parità. La Stampa: «Il tipo di confronto ideale per celebrare un’avanguardia senza realmente alzare il livello e mischiare le carte»

Nel giorno della festa dell’Inter arriva la prima terna arbitrale di sole donne in serie A. Una prima assoluta nella storia del campionato italiano. La Stampa però, dopo aver preso atto della buona notizia, polemizza. Inter-Torino è una gara senza tensioni, per arrivare alla parità di genere, secondo il quotidiano, la strada è ancora lunga.

Per arrivare alla parità di genere non basta la terna arbitrale femminile

Scrive la Stampa:

“Ogni casella barrata nelle infinità di quelle che mancano per arrivare a una reale parità è una buona notizia e un piccolo successo. A questo punto però è pure lecito pesare la scelta invece che salutarla e basta. Maria Sole Ferrieri Caputi, Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti dirigono Inter-Torino, domenica alle 12:30 ed è ovvio che sia una sfida a cui lo scudetto appena assegnato toglie tensione. Il tipo di confronto ideale per celebrare un’avanguardia senza realmente alzare il livello e mischiare le carte, sempre che le arbitre italiane, capaci di imporsi fin a qui, abbiano dato prova di fiducia. Giudizio molto difficile da interpretare. Ci troviamo a celebrare quello che di sicuro è un limite superato e lo facciamo volentieri. Se questa terna e questa arbitra davvero hanno mostrato mestiere va data loro la possibilità di testarsi in una partita più delicata“.

Prima volta storica in Serie A: Inter-Torino sarà diretta da una terna arbitrale tutta al femminile

Prima volta storica in Serie A. Inter-Torino sarà arbitrata da una terna tutta al femminile. Primo fischietto Maria Sole Ferreri Caputi. Ad affiancarla, le assistenti Francesca Di Monte e Tiziana Trasciatti. La stessa terna erano già state le prime in assoluto ad arbitrare, nel dicembre 2022, Frosinone-Ternana, uno dei match del Boxing Day della serie B.

Sempre loro tre arbitrano una partita di Coppa Italia nel gennaio del 2023, era Napoli-Cremonese. Per quanto riguarda le altre designazioni, per Napoli-Roma che si gioca domenica alle 18 ci sarà Sozza, Abisso al Var. Nel big match di giornata tra Juventus e Milan, il direttore di gara sarà Mariani, La Penna al Var.

