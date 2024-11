Madrid si prepara a Mbappé: una legge per detrarre le tasse sul reddito dei “nuovi” ricchi

Abbatterebbe il 20% di tasse regionali per i redditi superiori a 300.000 euro. Ma l’avevano pensata prima del possibile acquisto del Real

Si fa preso a dire “legge Mbappé”. E infatti in Spagna nemmeno l’hanno approvato che subito a livello mediatico l’hanno ribattezzata così. E’ la legge che permetterà a tutte le persone che vanno a vivere nella Comunità di Madrid – stranieri o spagnoli che ritornano nel paese, non importa – e investono nella regione, di non pagare la parte regionale delle tasse sul reddito, indipendentemente dai loro guadagni. L’ha preparata il governo di Isabel Díaz Ayuso: propone di detrarre il 20% della sezione regionale per i nuovi contribuenti che stabiliscono la loro residenza nella Comunità, purché investano sul territorio. Un po’ in linea con il nostro Decreto Crescita.

In Spagna, spiega As, l’imposta sul reddito delle persone fisiche si paga in due tranche: una nazionale, uguale per tutti gli spagnoli, e un’altra regionale, che dipende dalla comunità in cui si vive. La sezione nazionale per i redditi superiori a 300.000 euro annui è del 24,5% e la sezione regionale di Madrid è del 20,5% . In totale, una persona ad alto reddito nella Comunità di Madrid dovrà pagare il 45% del proprio reddito, ma ora ci sarà un’eccezione. Che vale per Mbappé, appunto. Ma non solo.

La norma è ancora in fase di elaborazione. Deve ancora passare per il il Consiglio di governo e l’Assemblea, cosa che avverrà “nelle prossime settimane”. Ma il disegno di legge non è nuovo, né è stato preparato per il possibile acquisto di Kylian Mbappé per il Real Madrid: il Partito Popolare di Madrid aveva già provato ad approvarlo l’anno scorso, ma Vox aveva votato contro. Ora Il Pp ha ottenuto la maggioranza assoluta alle elezioni regionali del 28 maggio e potrà andare avanti da solo.

ilnapolista © riproduzione riservata