I tifosi del Bayern non vogliono Rangnick: “Non regge il confronto con Tuchel”

C’è la petizione su change.org: “Con Tuchel le possibilità di vincere la Champions sono più alte. È lui l’uomo giusto e dovrebbe restare”

Anche Tuchel potrebbe rimanere al Bayern Monaco e fare la stessa inversione a U che ha fatto Xavi al Barcellona. Il Bayern e l’allenatore avevano annunciato la separazione a fine stagione. Adesso però, dopo aver conquistato la semifinale di Champions, il club non è più così convinto di lasciarlo partire. Nonostante questo si muove per il sostituto. Le ultime notizie davano il ct dell’Austria Rangnick tra i favoriti dalla dirigenza bavarese.

I tifosi però non sono dello stesso parere. The Athletic fa notare come su Change.org ci sia una petizione per convincere il club a confermare Tuchel e a non prendere Rangnick.

“I tifosi del Bayern Monaco hanno presentato una petizione al club per tenere Thomas Tuchel sulla panchina anche la prossima stagione, dicendo che gli altri candidati “non reggono il confronto” con il 50enne“.

La petizione per convincere il Bayern

Una petizione su change.org intitolata “Vogliamo Juppel (Tuchel) e non (Ralf) Rangnick!” che ha raccolto in pochi giorni più di 10.000 firme.

Sulla pagina si legge:

“Con tutto il rispetto per candidati come Emery o Rangnick , questi allenatori non possono reggere il confronto con ‘Juppel’ (Tuchel)“.

E ancora:

“L’FC Bayern ha deciso di separarsi da e Thomas Tuchel in estate dopo la sconfitta contro il Bochum. Una decisione da far rizzare i capelli! Thomas Tuchel alias “Juppel” non ha mai avuto vita facile a Monaco. Sia le notizie negative su di lui che la situazione della squadra di Monaco afflitta da infortuni non hanno impedito al vincitore della Champions League di portare la squadra alle semifinali di Champions League.

Considerando dove la finale di Champions League si svolgerà la prossima stagione(all’Allianz Arena, ndr), il Bayern Monaco dovrebbe essere felice di avere un allenatore di Champions League così eccezionale come il Tuchel. Con lui le possibilità sarebbero sicuramente più alte che con gli altri candidati. “Juppel” ha già vinto la Champions League con il Chelsea e ha portato anche il Psg in finale.

Come tifosi del Bayern, vorremmo sottolineare che Thomas Tuchel è l’uomo giusto e che dovrebbe restare! Ecco perché lanciamo questa petizione e speriamo di sensibilizzare i media e soprattutto i dirigenti del club!“

ilnapolista © riproduzione riservata