Ozil: «Più dei gol e dei titoli vado orgoglioso di aver restituito qualcosa ai meno privilegiati»

A Marca: «Me lo ha insegnato mia madre: restituire sempre qualcosa. Ho sempre cercato di far brillare i miei compagni, l’egoismo non vince mai sul campo»

Il calciatore di origine turca Mesut Özil si è ritirato dal calcio a 34 anni. In carriera ha vinto una Coppa del Mondo al Maracanà nel 2014 ed ha emozionato il Bernabeu durante i suoi tre anni di permanenza al Real Madrid. Ozil ha rilasciato un’intervista a Marca in cui fa il punto sulla sua carriera. E’ stato soprannominato il mago.

«Questo era il mio stile, provare sempre passaggi e giocate che nessuno si sarebbe aspettato. Penso che sia da qui che viene questo soprannome. E questo significa che i tifosi si sono divertiti con me, probabilmente proprio come quando vanno a uno spettacolo di magia. La cosa bella è lo stupore, nel calcio e nella magia. Sono felice di sentirlo, davvero».

In carriera Ozil ha totalizzato 114 gol e 222 assist. Gli viene chiesto cosa gli ha dato più piacere.

«Per me la cosa più bella è stata vincere come squadra. Ho sempre cercato di far brillare al massimo i miei compagni e penso che questo fosse il mio stile di giocare a calcio. C’è stato un momento in cui ero molto felice di far brillare gli altri e mi aspettavo che tutta la squadra la pensasse così: l’egoismo non vince mai sul campo. Non ho mai capito le persone che mi dicevano di essere più egoista e di sparare di più alla porta».

Ozil ricorda la sua infanzia.

«Ricordo che mi dissero che non ce l’avrei mai fatta, che ero troppo piccolo per giocare a calcio e cose del genere… Ma non ci ho prestato attenzione e mi sono concentrato su me stesso. Quando ho firmato il mio primo contratto da professionista con lo Schalke e ho giocato le mie prime partite in Bundesliga mi sentivo come se avessi raggiunto la luna. Tutto ciò che è venuto dopo, come giocare per il Real Madrid e vincere la Coppa del Mondo è stato solo un extra, anche se un extra incredibile e meraviglioso. Il momento clou della mia carriera è stato, ovviamente, vincere la Coppa del Mondo 2014, non c’è bisogno di parlarne, ma è stato tutto bellissimo».

Gli viene chiesto come mai si ritira dal calcio così presto. Risponde:

«Dopo molte riflessioni, sono sicuro che sia la decisione giusta. Durante la mia carriera non ho subito molti infortuni e sono sempre stato in forma, ma gli ultimi mesi sono diventati molto pesanti e duri per me. Non potevo più aiutare la mia squadra sul campo come mi piaceva. Così ho detto al Basaksehir quello che pensavo e abbiamo trovato una soluzione rapidamente».

Cosa farà Ozil ora? Ci hai pensato?

«Non ancora. Onestamente non so cosa accadrà nei prossimi mesi e anni. Ma per ora mi concentrerò sulla mia famiglia qui in Turchia. Ho una moglie e due bellissime figlie. Non vedo l’ora di vedere le mie figlie crescere. Sono i due più grandi doni che abbia mai ricevuto. Mi godo ogni secondo con loro. Al momento non ho intenzione di diventare un allenatore o di continuare nel mondo del calcio, onestamente. Ho fatto parte del business del calcio per quasi 17 anni e mi sento molto grato e benedetto per questo. Chi ha seguito la mia carriera sa che non mi piace molto stare davanti alle telecamere, rilasciare interviste e stare al centro dell’attenzione del pubblico. Quindi ora mi divertirò davvero ad avere un po’ più di calma nella mia vita».

Di cosa sei più orgoglioso nella tua carriera?

«Non sono né i gol né gli assist né le vittorie né i titoli. Quello di cui sono più orgoglioso è che ho avuto l’opportunità di collegare il mio nome a questioni che sono molto più importanti del calcio. E poter restituire qualcosa ai meno privilegiati, specialmente in Africa e Sud America. Questo lavoro non si fermerà dopo la mia carriera. Questo è ciò che mia madre mi ha insegnato quando ero un bambino e ne sono molto orgoglioso».

Ozil ricorda quando è approdato al Real Madrid.

«Non è stata una questione di soldi. Non so se questo è noto, ma ho visitato sia il Real Madrid che il Barcellona e la differenza era Jose Mourinho. Al Real Mou mi ha portato a vedere lo stadio e tutti i trofei che avevano vinto. Mi ha fatto venire la pelle d’oca. La visita a Barcellona è stata meno entusiasmante e ciò che è stato più deludente è che Pep Guardiola non si è nemmeno preso la briga di incontrarmi. Prima di quel viaggio mi piaceva molto lo stile di calcio del Barcellona e potevo davvero immaginare di giocare con loro. Quindi Jose Mourinho è stato sicuramente il fattore più importante nella mia decisione. Dopo le mie visite, la mia decisione è stata chiara al cento per cento: volevo essere un Madridista».

Il Bernabeu si è innamorato di te dal primo minuto…

«I tifosi madrileni sono davvero fantastici. Anche dieci anni dopo aver lasciato Madrid ricevo ancora un sostegno e un affetto spettacolari da parte dei tifosi. E’ davvero incredibile. Penso che abbiamo trascorso tre anni molto buoni insieme, tre anni in cui i tifosi si sono divertiti e hanno visto che ho dato tutto per il club. Sarò onesto, non mi aspettavo che questo supporto durasse così a lungo, quindi posso solo ringraziare i Madridisti».

Ozil ricorda i suoi Classici contro il Barcellona.

«Penso di aver vissuto l’epoca migliore dei Classici, Madrid-Barça in tutto il suo periodo di massimo splendore. Fino a una semifinale di Champions League! Erano partite che avevano tutto. Era Mou contro Pep, Cristiano contro Messi… Oggi il Classico ha perso intensità ed emozione, direi. Vincere contro il Barcellona in quel momento era come un orgasmo, perché erano partite incredibilmente forti. Devo anche dire che la nostra sconfitta per 5-0 in campionato nel 2010 è stato uno dei miei più grandi incubi su un campo. Ho giocato molte partite, molti derby, ma penso che non ci sarà niente come quei Classici».

Ha vinto tutto tranne la Champions League.

«Vincere la Champions League è sempre stato uno dei miei sogni. Ma la vita è così, non si può avere tutto e non la scambierei con la Coppa del Mondo».

Sull’addio al Real: se potessi tornare indietro cambieresti la decisione?

«In quel momento mi è sembrata buona, perché dopo il conflitto tra mio padre e il signor Pérez ero preoccupato che non avrei più giocato se non me ne fossi andato. Quindi è difficile da dire. Ma, naturalmente, vorrei che avremmo potuto gestire la situazione in modo diverso».

Ozil aggiunge:

«La mia partenza è stata molto tempo fa. Non ho più problemi con nessuno, sono sicuro che con Florentino potremmo parlarci di nuovo con la massima normalità. Non c’è problema».

Tornare al Bernabeu un giorno, dice, «sarebbe un piacere».

Sulla sua permanenza all’Arsenal:

«I primi anni sono stati molto buoni. Abbiamo giocato la Champions League, abbiamo avuto una grande squadra con grandi giocatori e un allenatore incredibile come Arsène Wenger. Dopo aver lasciato il club, molte cose sono cambiate per me. Ma non ho alcun interesse ad aggiungere benzina al fuoco di nuovo. Sono rilassato ora e auguro ai tifosi dell’Arsenal, che sono sempre stati molto solidali, tutto il meglio. Sarei felice per loro se potessero festeggiare il titolo di Premier League. Se lo meritano!».

Ozil parla del suo rapporto con Wenger.

«Era un vero gentiluomo. Sempre molto rispettoso. Quando ha lasciato il club, mancava qualcosa. Abbiamo avuto un ottimo rapporto e mi sento privilegiato che sia stato il mio allenatore all’Arsenal».

Gli viene chiesto di scegliere uno solo dei compagni con cui ha giocato. Fa due nomi:

«Come miglior giocatore individuale starei con Cristiano Ronaldo. Il miglior leader, Sergio Ramos».

Mentre come allenatore sceglie Mourinho.

«Per me José Mourinho è il miglior allenatore di questo secolo. La sua comprensione tattica è un’altra cosa, ma anche il modo in cui parla nello spogliatoio… E come protegge sempre la sua squadra dai media! È davvero un allenatore di livello mondiale».

Il miglior avversario contro cui abbia mai giocato, invece, è Messi.

Sul suo impegno nel sociale:

«È qualcosa che mia madre mi ha insegnato, a restituire sempre qualcosa. Lavoro molto con l’organizzazione BigShoe e insieme siamo già stati in grado di aiutare più di 1.000 bambini bisognosi in tutto il mondo. È un lavoro fantastico che stai facendo e mi sento molto fortunato ad essere in grado di aiutarti. Sono stato molto felice quando ho visto che anche giocatori come Toni Rüdiger e Bukayo Saka si sono uniti all’organizzazione».

Cosa cambieresti del calcio per migliorarlo come sport?

«Vengo dalle strade di Gelsenkirchen e abbiamo sempre giocato su campi da calcio amatoriali. Quindi scommetterei sul giocare senza fuorigioco, come abbiamo sempre giocato quando eravamo bambini [ride]. Che porta più divertimento e più gol».

ilnapolista © riproduzione riservata