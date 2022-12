Ozil difende Ronaldo: «Bisognerebbe avere rispetto per uno dei più grandi della storia dello sport»

Su Twitter: «I media cercano solo di rubare click. A quasi 38 anni qual è la sorpresa che non segni più 50 gol a stagione? Nessun giovane potrà mai eguagliarlo»

Mesut Ozil difende Cristiano Ronaldo dopo le critiche piovute da parte della stampa per i problemi legati al Manchester United prima e al Portogallo poi. Il trequartista tedesco di origini turche su Twitter ha scritto 3 post in cui difende il giocatore scagliandosi contro la stampa.

“Davvero non capisco da dove provenga questa costante negatività della stampa su Cristiano… I media stanno solo cercando di ottenere clic, e gli esperti che non hanno più una carriera vogliono solo attirare l’attenzione con il suo grande nome e provare per farlo sembrare cattivo… Presto avrà 38 anni, quindi qual è la sorpresa che non segni più 50 gol a stagione? Ogni appassionato di calcio là fuori dovrebbe essere felice di averlo visto giocare a calcio di livello mondiale per 20 anni. Non credo che nessuno della nuova generazione sarà in grado di eguagliare di nuovo i suoi numeri. Rimarrà per sempre nella sua stessa categoria. Tutti dovrebbero mostrare più rispetto per uno dei più grandi atleti della storia dello sport”.

I really don’t get where this constant negativity from the press about Cristiano comes from … The Media is just trying to get clicks, and pundits who don’t have a career anymore just want to get attention with his big name and try to make him look bad…

— Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

He is soon 38 years old – so what’s the surprise that he doesn’t score 50 goals a season anymore? Every football fan out there should be happy to have seen him playing world class football for 20 years — Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

I don’t think anyone from the new generation will be able to match his numbers again. He will forever be in his own category. 🐐 Everyone should show more respect to one of the greatest athletes in sports history… — Mesut Özil (@M10) December 9, 2022

Ozil decide di schierarsi dalla parte di Ronaldo, forse perché anche lui era stato preso di mira dalla stampa per l’ultimo Mondiale disputato con la Germania in Russia o le dichiarazioni su Erdogan.