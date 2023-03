Medina Cantalejo sul caso Negreira: «Se qualcuno ne avesse sospettato, sarebbe stato cacciato»

In conferenza stampa: «L’immagine degli arbitri esce offuscata da questa vicenda ma io metto la mano sul fuoco sui miei ex colleghi»

L’ex arbitro Medina Cantalejo, oggi dirigente della classe arbitrale spagnola, ha tenuto una conferenza stampa sul caso Negreira che ha sconvolto il calcio spagnolo. Di seguito la sua conferenza stampa riportata da As:

«È palese che il figlio del presidente ha tenuto due sessioni di coaching al Cta (consiglio arbitrale spagnolo). In quel momento quella persona non era sotto inchiesta. Un arbitro deve essere forte e deve saper gestire le difficoltà. Non criminalizziamo gli arbitri per delle sessioni di coaching».

Medina Cantalejo sul Barcellona:

«Dovranno decidere. Stasera dobbiamo arbitrarli. Le persone che li arbitreranno lo faranno nel miglior modo possibile. La giustizia farà il suo corso. Abbiamo fornito tutte le informazioni che ci sono state chieste. Non abbiamo niente da nascondere».

Sul motivo per cui un vicepresidente del Cta ha ricevuto una tale somma di denaro

«Qui non avevo uno stipendio. C’erano rimborsi spesa per viaggi e alberghi. Per anni la sua responsabilità era dirti in che gruppo eri e chiamare gli arbitri per comunicare promozioni e retrocessioni. Per quanto riguarda i rigori, se il Barcellona non ha ricevuto rigori, è perché a giudizio dell’arbitro non c’erano. Sono stato arbitro di Prima Divisione per 11 anni e nella mia vita nessun membro del Cta mi ha mai chiamato».

Medina Cantalejo non ha fornito spiegazioni sul perché un arbitro non ha voluto collaborare con il Cta:

«Nessuna spiegazione. Semplicemente non ha risposto. Dico ai tifosi che sono stato nel calcio per tutta la vita. Mi emoziono anche quando guardo il calcio a casa.Va di moda il giornalismo di parte. Sbagliamo come tutti».

Cosa hanno risposto gli arbitri al questionario del Cta?

«Dobbiamo inviare questi dati. Non possiamo diffondere informazioni che sono riservate. Non pubblicheremo nomi o altro. Abbiamo tutte le informazioni dettagliate. Lo dobbiamo al nostro dipartimento per l’Integrità. Prima di tutto c’è la legge».

Medina Cantalejo afferma che metterebbe la mano sul fuoco per i suoi compagni del suo tempo:

«Sì, certo. Non c’è il minimo dubbio. Non ho niente da dire a Enríquez Negreira, non abbiamo avuto molte discussioni».

Ha mai sospettato di Enríquez Negreira?

«Sono tanti anni che sono nel calcio. Anche nella direzione tecnica e nel Var. Se qualcuno avesse sospettato di lui, Sánchez-Arminio lo avrebbe subito licenziato. Saremo cattivi, bravi ma mai faremmo qualcosa del genere».

Metti la mano sul fuoco per Sánchez-Arminio, presidente degli arbitri spagnoli?

«Sì, lo farei. È stato il presidente di molti arbitri. Ho parlato con lui ed è molto infastidito. Era sua responsabilità che quest’uomo fosse vicepresidente. Vogliamo che non ci siano dubbi».

Quanto interferiscono le decisioni arbitrali per vincere titoli?

«Un campionato è molto lungo. Ci saranno errori a favore e contro. Alla fine le squadre che fanno bene sono in alto e quelle che fanno male in basso».

Cosa si può fare per ripulire l’immagine degli arbitri?

«La nostra immagine dipende da tutti. Sono atleti che dedicano il loro tempo e sono dei professionisti. L’immagine di tutto questo si è offuscata, ma se i colpevoli verranno epurati, aiuterà molto».

