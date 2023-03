Manfredi: «Le dichiarazioni di Ceferin sono inaccettabili»

Il sindaco sugli scontri di ieri: «Serve un’azione mirata per evitare che questi gruppi di teppisti vadano in giro per l’Europa a sfasciare le città»

Il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nella conferenza stampa in Prefettura ha commentato le parole del presidente Uefa Ceferin. Il sindaco del capoluogo campano ha difeso la città definendo inaccettabili le parole del presidente Uefa:

«Le dichiarazioni del presidente dell’Uefa Ceferin sono inaccettabili perché partono da un pregiudizio, come se a Napoli fossero tutti delinquenti e chi arriva qua è invece santo. Non è vero, i delinquenti sono dappertutto e vanno affrontati con la consapevolezza che se non li estirpiamo dalla dinamica del gioco alla fine le persone non si potranno muovere per l’Europa per una partita».

Continua Manfredi rispondendo a Ceferin:

«Ieri la città di Napoli è stata ostaggio di teppisti per alcune ore, tedeschi e napoletani. Il vero tema adesso è che è stata fatta una giusta battaglia da parte del club e della prefettura per non vendere i biglietti ma il problema è che non basta, C’è un gruppo persone che, indipendentemente dall’andare allo stadio, si muove per l’Europa per fare violenza a livello internazionale e la gestione di questi eventi non funziona».

Secondo il sindaco serve una soluzione immediata, altrimenti potrebbero riaccadere gli scenari visti ieri nel centro storico di Napoli:

«Serve un’azione mirata per evitare che questi gruppi di teppisti vadano in giro per l’Europa a sfasciare le città. Il problema va affrontato frontalmente, altrimenti si riproporrà alle prossime partite. I violenti vanno tolti da mezzo, di qualsiasi nazione e squadra siano, non vanno protetti da nessuno».

