La Moto Gp non sopporta più Marquez. Espargaro: «è sempre lui, è successo altre volte»

Oliveira: «non credo che abbia avuto un problema». L’ad di Aprila: «federazione inadeguata, i piloti vanno fermati con punizioni severe»

Il circus del motomondiale sopporta sempre meno Marc Marquez (che salterà il Gran Premio d’Argentina). L’incidente di domenica in Portogallo, con lo spagnolo che è andato dritto su Oliveira, rischia di diventare un punto senza ritorno. Come testimoniano le numerose testimonianze dei protagonisti, raccolte anche dalla Gazzetta.

«Marc deve essere fermato almeno una gara» andava giù durissimo Aleix Espargaro. «Mi ha rotto un dito del piede e ho qualcosa alla caviglia. È sempre lui e con me è già successo più di una volta. Spero in una posizione esemplare».

«Non credo abbia avuto un problema, se lo hai allora freni prima» non lo scagiona Oliveira. Che per fortuna se la cava con una grande contusione al bacino e alla gamba.

E invece, alla fine gli stewards guidati dal sempre meno sopportato Freddie Spencer, si sono limitati a comminare a Marc un doppio long lap nel prossimo GP. Se sarà in Argentina ancora non si sa, visto che lo spagnolo oggi si farà visitare per capire lo stato della mano. Ma la punizione per molti è blanda.

«Aleix (Espargaro; n.d.r.) al via è stato colpito da Binder e ha perso 5 posizioni, senza alcun provvedimento – non si nasconde Massimo Rivola, a.d. di Aprilia Racing -. Questa è solo una delle tante incognite su come viene gestito questo campionato. Non vedo un arbitro. Sono duro nel dire che in questo momento la Federazione è inadeguata. I piloti ci proveranno, ma vanno fermati con punizioni severe. Ci rendiamo conto dei danni fatti questo weekend?».

