La Bild: “Vergogna ultras a Napoli, violenze di tifosi dell’Eintracht e dell’Atalanta”

La Bild scrive di vergogna ultras a Napoli.

Centinaia di ultras dell’Eintracht, insieme agli hooligan dell’Atalanta Bergamo, hanno offerto uno spettacolo vergognoso prima della sconfitta per 3-0 nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League in casa del Napoli. Quattro ore prima dell’inizio della partita ci sono stati gravi disordini nel centro di Napoli, tifosi accaniti dell’Eintracht e dell’Atalanta hanno attaccato la polizia e sparato loro con petardi. I bar sono stati attaccati e i funzionari sono stati attaccati con tavoli e sedie.

La Bild scrive che

ci è voluto un po’ prima che la polizia sembrasse avere la situazione sotto controllo. Le forze dell’ordine sono riuscite a far salire gli ultras sugli autobus e a riportarli al loro hotel sul lungomare dal centro. Gli autobus sono stati colpiti da pietre e bottiglie dai tifosi del Napoli.

Il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Philipp Reschke, responsabile per le domande dei tifosi, ha dichiarato a Napoli: “È chiaro che nessuno vuole vedere uno spettacolo simile. È il tipo di rivolte che abbiamo temuto dal giorno in cui è stato effettuato il sorteggio. La polizia italiana, che era in città, ci ha descritto così la situazione: un gruppo di 250 sostenitori dell’Eintracht ha fatto una specie di marcia lungo il mare. Sempre scortato dalla polizia. Alla fine si sono stabiliti in un posto. Sono arrivati circa 150 napoletani e hanno attaccato il nostro gruppo. Quindi è accaduto ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto un veicolo della polizia in fiamme. La polizia non ha saputo dirci chi l’ha incendiata. La cosa più importante è: non ci sono feriti. Nemmeno con la polizia”.

Reschke sui disordini da parte degli Ultras dell’Eintracht: “Dobbiamo ancora aspettare e vedere cosa ci dirà la polizia. Vedo cosa sta trasmettendo la tv. Ma non posso ancora confermarlo. La polizia era tra le due fazioni. Non posso ancora dire che siano stati i nostri ad attaccare la polizia”.

Anche il ministro dell’Interno Nancy Faeser (52/SPD) ha riferito su Twitter dei disordini. Ha scritto:

“Questa violenza stasera deve essere condannata nei termini più forti possibili. I criminali violenti e il caos stanno distruggendo lo sport”.

