Juve, la “carta segreta” Covisoc potrebbe invalidare la penalizzazione di 15 punti (Stampa)

Dal tribunale amministrativo del Lazio un assist per il ricorso bianconero. Al collegio di garanzia la società potrà far valere il vizio procedurale

Ieri il Tar del Lazio ha servito un assist importantissimo alla Juve: ha accolto la richiesta dei legali del club bianconero di poter visionare le lettere scambiate dalla Procura federale della Figc con la Covisoc. Ovvero le “carte segrete” che, secondo la difesa della Juve, dimostrerebbero che il procuratore federale Chinè sapeva delle possibili irregolarità sulle plusvalenze già nell’aprile 2021. Un assist che rischia di riaprire la partita e anche di ribaltarne il risultato, scrive La Stampa.

“La “nota 10940” del 14 aprile 2021, quella in cui l’organo di vigilanza chiedeva chiarimenti alla Federcalcio segnalando alcune operazioni di mercato sospette, finora era stata negata a chi aveva chiesto di poterne prendere visione. Quella carta, secondo gli avvocati difensori, potrebbe essere un documento capace di poter portare

all’inammissibilità del processo davanti alla Corte d’appello federale e quindi al -15 in classifica più alle pesanti squalifiche dei dirigenti per la violazione dei tempi procedurali. Questo era uno dei punti del ricorso della Juventus al Collegio di Garanzia del Coni”.

Anche Repubblica scrive della sentenza del Tar.

“Se le carte dimostrassero questa tesi, potrebbero portare all’annullamento dell’intero procedimento per decorrenza dei termini, davanti al Collegio di garanzia del Coni, che presto fisserà la data per discutere il ricorso contro la penalizzazione di 15 punti”.

