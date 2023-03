In Germania si sospetta che Moukoko abbia 4 anni in più di quanto dichiarato

La notizia riportata da Bunte sospetta anche che il calciatore del Borussia Dortmund sia stato adottato

In Germania è scoppiato il caos intorno a Youssoufa Moukoko. Il settimanale Bunte rivela un clamoroso retroscena legato all’anno di nascita dell’attaccante del Borussia Dortmund, nato in Camerun ma con passaporto tedesco: il giocatore sarebbe nato il 19 luglio 2000, e non il 20 novembre 2004. Avrebbe quindi quattro anni in più, come mostrato anche da una copia del certificato di nascita rilasciato a ‘Youssoufa Mohamadou’ a Yaoundé, città di nascita del ragazzo. Il documento, bisogna specificarlo, non è stato autentificato.

Tra i vari scenari c’è anche quello secondo il quale Joseph Moukoko non sia il padre biologico dell’attaccante, ma che lo avrebbe adottato per farlo diventare un calciatore in Germania. Specifica Bunte che lo ha portato ad Amburgo quando aveva dieci anni. Fu lì che iniziò la sua carriera tra le fila del St. Pauli, prima di passare al Borussia Dortmund all’età di dodici anni. Nel frattempo sono comparsi i passaporti dei giocatori rilasciati a nome di Youssoufa Moukoko. Il passaporto per la stagione 2014/2015 è stato rilasciato a gennaio 2017 con data di nascita 20 novembre 2004. In Germania si pongono se questi documenti siano autentici.

L’avvocato di Moukoko ha detto a Bunte che il giocatore non era a conoscenza di questi retroscena e ci tiene a confermare l’età del suo assistito: «La data di nascita di Youssoufa Moukoko è il 20 novembre 2004. Questo è confermato da tutti i documenti ufficiali che abbiamo, insieme ai suoi genitori».

ilnapolista © riproduzione riservata