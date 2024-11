Le Atp Finals ancora a Torino fino al 2027, la location soddisfa in primis i giocatori (CorSera)

Due anni in più sono considerati un risarcimento per le edizioni del Covid. La Federtennis lavora per avere le Finals fino al 2030

Le Atp Finals potrebbero rimanere a Torino ancora per altri due anni. Questa è l’indiscrezione lanciata dal Corriere della Sera. Sarebbe arrivata la conferma dell’Atp Tour direttamente al presidente della Federtennis Binaghi.

“Fonti dell’Atp incrociate con autorevoli sussurri di palazzo, infatti, garantiscono che il Master resterà a Torino anche dopo la data di scadenza naturale del contratto (2021-2025), il prolungamento al Palaalpitour fino al 2027 è già stato comunicato informalmente alla Federtennis (e padel) di Angelo Binaghi, che stamane alla conferenza di chiusura degli Internazionali ha un importante traguardo in più da festeggiare“.

Un risarcimento per le edizioni di Atp Finals durante il Covid

Il quotidiano continua. C’è la possibilità che le Atp Finals rimangono in Italia anche dopo il 2027. La Federtennis sta lavorando per aumentare premi e canoni annuali per impedire la concorrenza dell’Arabia.

Due anni in più sono considerati un risarcimento per le edizioni del Covid e un premio alla straordinaria risposta del territorio. La location soddisfa tutti, in primis i giocatori, in Piemonte hanno trovato accoglienza, strutture, cibo gourmet e una qualità della vita a misura d’uomo. Incassato il sì dell’Atp per altri due anni, la Federtennis non si ferma qui. Per evitare la gara tra città che Gaudenzi vorrebbe aprire al miglior offerente dal 2028, si punta ad aumentare sensibilmente sia il canone annuale per l’atp (17 milioni di dollari, attualmente) che il montepremi (15 milioni di dollari), mirando a un impegno del Governo tra i 90 e i 100 milioni di euro (oggi sono 80 per un quinquennio) che allontanerebbe eventuali sirene arabe. Le trattative sono avanzate: è possibile che le Finals restino in Italia fino al 2030, quindi, valutando uno spostamento dal 2028 a Milano.

