Montero e i valori della Juve, quando la sua Primavera segnò con un uomo a terra su suo ordine (VIDEO)

Durante una partita contro il Sassuolo nel campionato Primavera, il tecnico ordinò ai suoi di non restituire il pallone agli avversari

Paolo Montero è stato scelto come allenatore ad interim della prima squadra della Juventus dopo l’esonero di Allegri. La Juventus ha comunicato l’allontanamento di Allegri con un duro comunicato, parlando di «comportamenti non compatibili con i valori della Juventus».

La nomina di Montero è stata accolta con serenità. Una vita in maglia bianconera, da giocatore e da allenatore. Si sta formando come allenatore della Primavera. Di certo si può dire che il nuovo tecnico della Juventus incarna perfettamente i valori del club. Nel comunicato della sua nomina si legge:

“Prima leggenda bianconera in campo, poi portatore del DNA Juventus in panchina”.

Tra questi però dovrebbe esserci il fair play. Il condizionale è d’obbligo perché in occasione di Juve-Sassuolo della Primavere, Montero è stato protagonista di un brutto episodio.

Primavera, mancanza di fair play in Juve-Sassuolo da parte dei bianconeri (Video)

#Primavera , #JuventusSassuolo : 𝐞̀ 𝐩𝐨𝐥𝐞𝐦𝐢𝐜𝐚‼️ Il difensore neroverde Cinquegrano finisce a terra per un crampo e il compagno butta fuori la palla. #Montero chiede al suo giocatore di non restituire il pallone e sulla rimessa arriva il gol dell’1-2#Sportitalia pic.twitter.com/26HjSCWTRW — Sportitalia (@tvdellosport) March 4, 2024

Un triste episodio di mancanza di fair play è avvenuto durante la partita di Primavera tra Juventus e Sassuolo trasmessa da Sportitalia. All’80’, sullo 0-2 per il Sassuolo, durante un’azione offensiva della Juventus, un difensore neroverde si accascia a terra per crampi.

I compagni buttano la sfera fuori per favorire i soccorsi. Nel frattempo, nel video si sente Montero raccomandare i suoi di tenere la palla. In quel momento, il primo a protestare è il portiere del Sassuolo: «È nostra mister, l’abbiamo buttata fuori noi». Ma l’allenatore della Juve non cede: «Non dargliela France» dice a un suo giocatore. Da qui, con il Sassuolo scoperto, Crapisto mette in rete la palla del 2-1 che riapre di fatto la gara. L’allenatore del Sassuolo è su tutte le furie, Montero gli si avvicina e continua a ripetere «Non è tua! Non è tua!». Sui social al triplice fischio è esplosa la polemica per il mancato fair play del tecnico. “Antisportivo”, “Poi non ci si deve stupire di quello che fanno in Serie A” e ancora: “Così si insegna a non essere sportivi”, sono alcuni dei commenti degli utenti.

ilnapolista © riproduzione riservata