Il sindaco Manfredi: «Peccato, doveva essere una giornata di festa»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha commentato all’Ansa gli episodi di violenza che hanno visto protagonisti gli ultras del Napoli e dell’Eintracht. Le due squadre questa sera si sfideranno al Maradona per decretare chi approderà ai quarti di Champions League.

In relazione ai fatti avvenuti nelle serata di ieri, il sindaco Manfredi ha dichiarato:

«Sono in contatto continuo con il prefetto e con il questore. Spero che la situazione possa essere gestita senza danni alla città. Oggi deve essere una grande giornata di festa e di sport e mi auguro che questi comportamenti violenti non incidano sulla sicurezza dei cittadini».

Il riferimento è anche agli episodi di questa mattina, quando un gruppo di tifosi tedeschi si è riunito in corteo (non autorizzato) e ha creato il panico per le vie della città. Sul tema il sindaco ha commentato:

«Chiaramente c’è amarezza perché questa dovrebbe essere una giornata di festa anche in nome dell’amicizia italo-tedesca e dell’amicizia storica di Napoli con la Germania anche dal punto di vista del legame culturale tra i due popoli. Purtroppo ci sono state intemperanze del passato, giuste le decisioni prese dal ministero dell’Interno. Quando ci sono queste situazioni è sempre una sconfitta dello sport».

