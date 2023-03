Il sindaco Manfredi: «C’è grande preoccupazione al Viminale per i tifosi dell’Eintracht a Napoli»

«Non c’è preoccupazione per la sicurezza nello stadio, ma per quello che può succedere in città»

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha espresso preoccupazione circa l’arrivo dei tifosi tedeschi dell’Eintracht nella capitale partenopea in occasione della partita di Champions di mercoledì sera allo stadio Maradona. Il sindaco è intervenuto a margine di un incontro sulla pubblica amministrazione, queste le sue parole riportate dall’Agenzia Dire:

«C’è grande preoccupazione dall’osservatorio nazionale del ministero degli Interni sull’arrivo dei tifosi tedeschi a Napoli. È una preoccupazione specifica perché da indagini e analisi nella rete e degli eventi successi in Germania all’andata c’è il timore fondato che ci possano essere degli scontri. Non c’è preoccupazione per la sicurezza nello stadio, ma per quello che può succedere in città. È una preoccupazione di cui ho parlato con il Prefetto. Il tema, se ricordiamo, ripropone quello che è successo con l’Ajax con scontri a Napoli in prossimità di piazza Municipio dove è stato devastato un ristorante con dentro tifosi. Ai cittadini va assicurata sicurezza, quello è il mio compito. Poi la scelta sul vendere o no biglietti, il provvedimento restrittivo o no non è mia competenza. Mi auguro che questa sia una festa del calcio e non metta a repentaglio la sicurezza della città».

Le preoccupazioni di Manfredi trovano conferme anche dalle parole del giornalista tedesco Carsten Fuss che hai ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha dichiarato:

«Purtroppo devo confermare che i tifosi dell’Eintracht sono attesi a Napoli. Le notizie che mi arrivano non sono positive poiché non legate al calcio, ma a possibili scontri con i padroni di casa».

