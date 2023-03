Il Psg piomba su Kim grazie all’accessibilità della clausola rescissoria

Footmercato scrive: “Le scarse garanzie offerte da Marquinhos, Kimbempé e Sergio Ramos hanno portato i parigini a pensare al difensore del Napoli”

Kim Min-Jae ha attirato su di sé gli occhi di mezza Europa, finendo nel mirino del Psg. Il coreano è un pezzo pregiato del prossimo calciomercato grazie alla clausola rescissoria da 50 milioni di euro, valida solo nelle prime due settimane di luglio. L’indiscrezione riportata da Footmercato rivela che l’intenzione del club parigino sarebbe quella di prendere un altro difensore di spessore da affiancare Milan Skiniar, che arriverà a parametro zero.

“Possiamo così svelarvi che Kim Min-jae è nella lista del Paris Saint-Germain. Il club della capitale si è già assicurato i servizi di Milan Skriniar per la prossima stagione, ma sta ancora cercando di rafforzarsi. Marquinhos non offre più le garanzie sperate, Presnel Kimpembe mantiene il vago sul suo futuro e il rinnovo di Sergio Ramos è ben lungi dall’essere firmato. Non è quindi escluso vedere arrivare un altro difensore, oltre allo slovacco. Basti pensare che l’ingaggio del duo Skriniar-Min-jae sarebbe imponente, soprattutto se Parigi pagherà solo una cinquantina di milioni di euro per i due”.

Il Napoli dal suo canto sta cercando di mediare e trovare un accordo con l’entourage dell’ex Fenerbahce per eliminare la clausola della discordia, ritoccando l’ingaggio per rispecchiare il peso specifico nella rosa messa a disposizione di Spalletti. L’exploit di Kim, accolto con scetticismo dal tifo partenopeo, non ha fatto rimpiangere l’addio di un mostro sacro come Kalidou Koulibaly, anzi per certi versi ha portato maggior sicurezza al reparto difensivo. Il coreano per certe incursioni offensive ricorda il senegalese, ma l’irruenza e l’applicazione hanno fatto dimenticare alcune amnesie che aveva l’ex numero 26.

ilnapolista © riproduzione riservata