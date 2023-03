Il Napoli sa vincere anche senza Osimhen, 7 vittorie su 7 senza il nigeriano

Su Twitter, Opta: “Il Napoli ha vinto il 100% delle partite senza Victor Osimhen in campo in questa stagione (7/7), inclusa la sfida d’andata di Serie A contro il Milan”

Il Napoli ha comunicato l’infortunio di Osimhen. Al rientro dalla nazioanle, il nigeriano ha accusato un fastidio all’adduttore sinistro, è stato sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato una lesione distrattiva.

Sicuramente l’attaccante nigeriano salterà la prossima partita di campionato contro il Milan e forse anche il doppio confronto di Champions sempre contro i rossoneri. Tuttavia le preoccupazioni possono lasciare spazio alla fiducia per il resto del parco attaccanti azzurro.

Infatti secondo una statistica di Opta, il Napoli ha vinto il 100% delle partite giocate senza Osimhen. Sono 7 le gare del Napoli senza il nigeriano e sono 7 le vittorio in queste gare. Inoltre, lo scorso 18 settembre il Napoli ha vinto la partita contro il Milan proprio senza Osimhen.

